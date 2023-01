× Alle wollen Haare wie Hailey!

Hailey Bieber hat die Haare schön - und kurz! Das Topmodel hat sich von ihrer langen blonden Mähne getrennt und zeigt sich nun in der Trend-Frisur des Jahres.

Mode-Ikone Hailey Bieber (26) präsentierte ihren Instagram-Fans dieses Wochenende ihren neuen Haarschnitt. Die Frau von Justin Bieber hat sich von ihren langen Haaren verabschiedet und trägt jetzt einen gerade-geschnittenen Bob.

Die neue It-Frisur nennt sich "Blunt-Bob", bei dem die Haare knapp unter das Kinn reichen. Für das Topmodel ist der Haarschnitt allerdings nicht unbedingt neu. Vor einigen Jahren trug sie schonmal die Frisur, allerdings in blond. Der Look steht ihr eindeutig - für 2023 setzt sie allerdings auf eine natürlichere Version. In Sachen Styling sieht der Bob sowohl im glatten als auch im leicht gewellten Zustand umwerfend aus. Das Tolle an dem Haarschnitt: er steht jeder Gesichtsform, egal ob rund, schmal oder herzförmig. Als Alternative für viel Volumen, ist der Bob easy zu stylen und spätestens nach Biebers Debüt die Trendfrisur 2023.

Die besten Styling-Tools und -Produkte für einen glatten Blunt-Bob á la Hailey Bieber zum Nachshoppen:

GHD Glätteisen

MOROCCAN OIL Hitzeschutzspray

KÉRASTASE Volume Shampoo