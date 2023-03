Win: Shopping-Event bei Peek & Cloppenburg

Nicht verpassen: Peek & Cloppenburg startet mit zwei aufregenden Shopping-Events in die Spring/Summer Season. PLUS: Jetzt ein P&C-Styling bei den Special Days im Wert von 300 Euro gewinnen!

Fixtermin für Fashion- und Lifestyle-Fans: Lust auf die neuen Trends? Der Fashion-Frühling ist bei Peek & Cloppenburg eingezogen, und das wird an den Special Days gebührend gefeiert: am 11. März bei P&C in der Mariahilfer Straße und am 25. März in der Kärntner Straße. Zwei Termine also, die im Kalender der Fashionistas nicht fehlen dürfen! Bei DJ-Sounds und Drinks lässt man sich von den neuesten Styles inspirieren, von Alma Milcic die lang ersehnten Wow-Brows oder an der Nailbar perfekte Hände designen, während sich die Männer den Beard-Trim oder das neue Tattoo by Raf Camora holen. Nicht versäumen! Die Kunden erwarten Pop-up by Influencerin @katharinaaaa_aaa, eine 360°-Foto-Booth, DJSounds, Drinks und vieles mehr. Das Style-Event steht unter dem Motto "Dress for new memories", denn besondere Erinnerungen beginnen immer mit dem richtigen Look. Ob erstes Date oder neuer Job – raus aus der Komfortzone, rein ins Leben!

- abzuholen beim Special Day auf der Kärntner Straße am. So kann man sich von Kopf bis Fuß stylen lassen: Neuer Look, perfekte Hände und Wow-Brows!

Alma Milcic, Brow- und Make up Artist

Sei dabei, bei den Peek & Cloppenburg Special Days

P&C-Weltstadthaus Mariahilfer Straße 26-30, 1070 Wien

Samstag 11. März 10-18 Uhr

P&C-Weltstadthaus Kärntner Straße 29, 1010 Wien

Samstag 25. März 10-18 Uhr

Video zum Thema: P&C Special Days

