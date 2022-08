× Wie Sie Ihre Beziehung aufpeppen können: Tipps, um die Dinge heißer zu machen

Bringen Sie Schwung in Ihre Beziehung und entkommen Sie der Routine, die bei Paaren mit der Zeit eintritt.

Mit der Zeit kann Ihre Beziehung in eine Routine verfallen, aber keine Sorge, das ist nur natürlich. Ein paar Dinge können Ihnen helfen, die Beziehung aus ihrer Monotonie zu befreien. Der beste Ansatz ist, offen zu sein und ein Gespräch zwischen Ihnen beiden vorzuschlagen, das Ihnen helfen kann, einen Weg zu finden, die Beziehung aufzupeppen.

Finden Sie das gegenseitige Interesse an einigen Dingen heraus, die für Abwechslung sorgen können, wie z.B. Pornoinhalte, Sexspielzeug, Fantasien und mehr. Die Möglichkeiten sind vielfältig, es liegt an dem Paar, diejenige zu finden, die am besten zu ihnen passt.

Lernen Sie die Fantasien Ihres Partners kennen

Finden Sie heraus, was Ihr Partner mag. Stellen Sie Fragen wie was macht Sie optisch am meisten an? Bevorzugen Sie eine sanfte oder starke Berührung? Was würden Sie im Bett gerne hören? Sprechen Sie beim Sex gerne oder sind Sie lieber still? Stöhnen Sie gerne, oder tun Sie gerne so, als wären Sie jemand anderes? Wiederholen Sie die Fragen, auch wenn Sie sie schon einmal gestellt haben, denn mit der Zeit ändern sich Fantasien und Empfindungen. Oh, und lassen Sie ihn oder sie auch Ihre Wünsche wissen.

Machen Sie sich bereit für Sex

Sexting ist eine großartige Option. Das kann per Nachricht, Video, das Versenden von Fotos, Überraschungsgeschenken oder erotischen Anrufen mitten im Arbeitstag geschehen. All dies sollte nach dem Grad der Intimität und der erotischen Kapazität der jeweiligen Person erfolgen. Wenn Sie keine erotischen Fotos schicken oder anrufen können, während Sie masturbieren, sollten Sie sagen, dass Sie ein besonderes Outfit, ein Parfüm oder ein schönes Laken auswählen. Und schwelgen Sie sogar in Erinnerungen an einen unglaublichen Sex, den Sie hatten, sprechen Sie über diese ganz besondere Nacht, die Sie gerne wiederholen möchten, und beschreiben Sie sie.

Erstellen Sie eine Liste mit erotischen Szenen

Es muss nicht unbedingt ein erotischer Film oder eine Kurzgeschichte sein, aber eine Szene, die Sie erregt hat. Setzen Sie sich mit Ihrem Partner zusammen und listen Sie gemeinsam fünf erotische Szenen auf, die Sie erregt haben. Das hilft bei der Erregung und macht der anderen Person bewusst, was Sie anmacht. Manchmal kommen völlig ungewöhnliche Szenen zur Sprache, und das ist ganz allein Ihre Sache. Ein gutes Gespräch zu diesen Zeiten kann ideal sein, um herauszufinden, was der andere mag und was nicht.

© Claudia Love_Unsplash ×

Spielen Sie die Rolle

Haben Sie die vorherige Aufgabe erledigt? Jetzt sind Sie an der Reihe. Jetzt ist es an der Zeit, die Kunst der Verführung und des Schauspiels auf die Probe zu stellen. Organisieren Sie sich, bauen Sie die Szene auf und bereiten Sie alles vor. Das kann eine sehr aufregende und anregende Tätigkeit sein. Die Erfahrung hat eine Menge zu bieten. Seien Sie frei von Tabus und von dieser unsinnigen Geschichte. Lassen Sie Vorurteile beiseite. Diese Blockade ist der große Schurke der Kreativität von Paaren und führt leicht zu Langeweile.

Kaufen Sie Sexspielzeug

Dies ist ein großartiger Tipp, wie Sie Ihre Beziehung aufpeppen können. Jedes Paar sollte eines oder mehrere haben. Wenn Sie schüchtern sind, beginnen Sie mit dem einfachsten und diskretesten. Gehen Sie gemeinsam in einen Sexshop, am besten einmal im Jahr, um die zu ersetzen, die keine Wirkung mehr haben. Auch wenn Sie nichts kaufen, sehen Sie sich um, lernen Sie neue Dinge kennen, werden Sie kreativ, lachen Sie gemeinsam und stellen Sie sich vor, wie Sie verschiedene Dinge tun. Das kann die Kreativität und die Bereitschaft, andere Dinge zu tun, steigern. Inspirierende Toys finden Sie z.B. auf erotikgeek.com

Investieren Sie in spontane und anregende Situationen

Wenn die andere Person sich gerne als Feuerwehrmann, Arzt oder Krankenschwester verkleidet, irgendetwas, das die Kreativität anregt, dann hätten Sie viel Spaß, wenn einer von Ihnen überraschend nach Hause käme und sagte: Ich bin hier, um das Feuer zu löschen! Das kann eine Menge Spaß machen, kreativ und anregend sein. Probieren Sie es aus, haben Sie Spaß und machen Sie eine gute Erfahrung und Beziehung zwischen Ihnen beiden. Das ist nicht nur gesund, sondern auch entscheidend für die Qualität der Beziehung.

Schlafen im Kuschelmodus

Gemeinsam und nackt zu schlafen ist sehr angenehm, stimuliert die taktilen Empfindungen und hilft, die Pheromone und andere Hormone der Freude und des Glücks zu spüren. Einige Paare haben sich diese Gewohnheit bereits zu eigen gemacht, aber nicht die große Mehrheit. Machen Sie dieses Experiment eine Woche lang und bewerten Sie die Wirkung. Vor allem an kälteren Tagen, wenn die Umarmung noch angenehmer ist. Genießen Sie die Wärme des anderen.

Spielen Sie Verführungsspiele ohne unmittelbare sexuelle Absicht

Geben Sie in einer Bar oder auf einer Party vor, jemand anderes zu sein. Gehen Sie aufeinander zu, reden Sie, flirten Sie und tauschen Sie Blicke aus. Lächeln Sie, haben Sie Spaß und wärmen Sie sich mit Ihren Kommentaren gegenseitig auf. Das Ende dieses Abends könnte viel interessanter sein, als Sie es sich vorgestellt haben. Flüstern Sie sich gegenseitig heiße Worte ins Ohr, ohne dass die anderen es mitbekommen. Geheimniskrämerei macht alles noch heißer.

Zeigen Sie Interesse - kleine Verhaltensweisen machen den Unterschied

Ein wichtiger Schritt ist es, Interesse an der anderen Person zu zeigen. Sagen und zeigen Sie der anderen Person immer, was Sie für sie empfinden, entweder emotional oder körperlich. Machen Sie Komplimente und sagen Sie Ihre Meinung zu den kleinen Details. Sei es ein neues Outfit, andere Unterwäsche usw.

Interesse zu zeigen, kann zu anderen, interessanteren Ergebnissen führen. Berühren Sie sich zum Beispiel, wenn Sie sich mit oder ohne Kleidung über den Weg laufen, oder wenn der andere aus der Dusche kommt, starren Sie ihn oder sie von oben bis unten an, ohne etwas zu sagen. Und wie wäre es, wenn Sie den Moment nutzen, wenn Sie fernsehen, um Ihren Partner mit einem sexy Blick anzustarren, bis er oder sie es bemerkt? Mit dieser Einstellung sind Sie auf der gleichen Seite.

Wenn Sie diese Tipps in die Praxis umsetzen, wird Ihre Beziehung mit Sicherheit noch heißer werden. Denken Sie daran, die Individualität des anderen zu respektieren und das zu tun, womit Sie sich wohlfühlen. Verabschieden Sie sich von der Routine.