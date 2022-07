Schon gewusst? Der 7. Juli ist ein ganz besonderer Tag - denn er ist voll und ganz der Schokolade gewidmet - der 7. Juli ist der Welttag der Schokolade.

Passend dazu ruft das Impact-Unternehmen TONY'S CHOCOLONELY zu mehr Gerechtigkeit auf & stellt mit seinen All Time Favorites faire Alternativen vor.

Noch immer ist das vielen nicht bewusst: Damit Schokolade bei uns in die Regale gelangen kann, werden Menschen ausgebeutet und Kinder bei gefährlicher Arbeit eingesetzt, insbesondere in Westafrika, dem größten Anbaugebiet für Kakaobohnen. Noch heute werden über 1,56 Millionen Kinder gezwungen, auf Kakaoplantagen zu arbeiten und es gibt mindestens 30.000 Opfer moderner Sklaverei in Zusammenhang mit der Produktion von Schokolade (NORC-Bericht Oktober 2020). Um das zu ändern, hat sich das Schokoladenunternehmen Tony's mit seiner Gründung einer Mission verschrieben: Schokolade weltweit frei von Sklaverei und Kinderarbeit zu machen, und zwar jede Schokolade.

Zum Welttag der Schokolade darum noch einmal der Aufruf: Es geht auch anders! Einfach am Supermarktregal die richtige Wahl treffen und damit Teil der Veränderung hin zu mehr Gerechtigkeit sein!

Dunkle Vollmilchschokolade 42% Brezel Toffee:

Aller guten Dinge sind drei – das wussten schon die Fragezeichen, die Musketiere und die Tenöre. In dieser Schokolade taten sich knusprige Salzbrezeln, süßer Toffee-Crunch und dunkle, 42-prozentige Vollmilchschokolade zum Power-Trio zusammen. Die palmölfreie Dreifaltigkeit schmeckt auch deshalb dreimal so gut, weil man mit jedem Bissen die Welt ein bisschen besser macht: Denn diese Schokolade unterstützt so wie jede von Tony’s die Mission, illegale Kinderarbeit und moderne Sklaverei dorthin zu verbannen, wo sie hingehören: in die Geschichtsbücher.

Vollmilchschokolade 32% Karamell Meersalz:

Pizza und Ananas. Katzen und leere Pappkartons. Manchmal sind es die ungewöhnlichsten Kombinationen, die am besten harmonieren. In Tony's beliebtester Schokoladensorte treffen knusprige Karamellstückchen auf eine zarte Prise Meersalz. In Kombination mit der molligen Vollmilchhülle ist eine schokoladige Geschmacksexplosion garantiert. Wahrscheinlich hat Tony's die Karamell-Meersalz-Schokolade deswegen in eine orange Verpackung gesteckt.

Weitere Sorten finden sich im Schokoshop von Tony's Chocolonely. Und nicht vergessen - diese Schokolade hat ein süßes Geheimnis und eine besondere Mission...nämlich Schokolade frei von Kinderarbeit und moderner Sklaverei zu machen. Und zwar jede Schokolade weltweit. Mehr zu Marke und der Mission siehe unten. Rückfragen zu Tony's-Prinzip gerne direkt an uns.