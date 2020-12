Welche Berufe haben Zukunft?

Seit Jahren befindet sich der Arbeitsmarkt in stetiger Veränderung. Die fortschreitende Automatisierung und die Digitalisierung sind die zwei Haupttreiber der Veränderungen.

Das Coronavirus hat Anfang 2020 dann noch für eine enorme Beschleunigung gesorgt. Und da nicht in jeder Branche vorteilhafte Veränderungen erwartet werden können, sollte man heute bei der Wahl der Ausbildung bzw. der späteren Berufswahl versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Denn was heute gefragt ist, kann in fünf Jahren nicht mehr benötigt werden - somit gilt es in Erfahrung zu bringen, welche Berufe in der Zukunft gefragt sind.

Der demografische Wandel sorgt für eine enorm hohe Nachfrage im Gesundheitswesen

Besonders hoch ist die Nachfrage im Pflegewesen. Dass immer mehr Pflegepersonal benötigt wird, ist keine gro0e Überraschung. Denn der Umstand, dass die Gesellschaft immer älter sowie größer wird, verursacht eine höhere Nachfrage nach Ärzten, Pflegekräfte sowie Gesundheitsmanager. Das ist auch der Grund, warum die Arbeitslosenquote in der gesamten Gesundheitsbranche schon seit vielen Jahren rückläufig ist. Wer sich also für einen Beruf im Bereich der Pflege- wie Medizinbranche interessiert, der hat ausgesprochen gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu bekommen, der noch in vielen Jahren gefragt sein wird. Hier muss man sich keine Sorgen um seinen Job machen.

Und wer sich in seinem aktuellen Beruf unwohl fühlt, der kann sich jederzeit für eine Umschulung anmelden. Denn es gibt einige Ausbildungsmöglichkeiten wie Karrierewege, sodass auch Quereinsteiger keine Schwierigkeiten haben werden, eine entsprechende Ausbildung absolvieren zu können. Mitunter werden derartige Umschulungen sogar von Landes- oder Bundesseite gefördert.

Blickt man übrigens über die Grenzen hinweg, so wird klar, dass sich die Pflege- und Gesundheitsbranche auch außerhalb der bundesdeutschen Grenzen im Aufwand befindet: Folgt man den Prognosen der Burea of Labor Statistics, so werden in den USA bis zum Jahr 2026 über 400.000 neue Arbeitsstellen für die staatlich geprüften Krankenpfleger zu besetzen sein.

Was man als Data Scientist zu tun hat



Ein relativ neues Berufsfeld, das erst im Zuge der Arbeitsmarktdigitalisierung entstanden ist. Ein sogenannter Trendberuf, der vor allem für Leute interessant sein wird, die sich im internen Unternehmensberatungsbereich befinden. Denn in der Data Science geht es um das Bearbeiten enorm großer Datenmengen, die sodann zu konkreten Handlungsempfehlungen werden sollen. Anhand übergreifender Analysen wie Modelle werden Lösungen entwickelt, um Kundensegmentierungen zu verbessern und Bestände optimieren zu können.

Wer als Data Scientist arbeiten will, muss keine spezifische Ausbildung abgeschlossen werden. Einige Universitäten bieten jedoch bereits „Data Science“ als Studiengang an. Viele der in diesem Beruf tätigen Personen kommen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaft oder Mathematik - ein statistisches wie mathematisches Verständnis sollte nämlich sehr wohl gegeben sein. Zudem helfen auch Programmiersprachenkenntnisse sowie auch Erfahrung bei Nutzung diverser Statistik-Tools.

© Lukas Bieri - Pixabay.com

Natürlich steigt die Nachfrage nach Personen, die sich im IT-Bereich auskennen. Denn spielen die Computer eine immer größere Rolle, so ist es naheliegend, dass es mehr IT-Experten benötigt. Wobei es hier nicht unbedingt um die Behebung diverser Computerprobleme gehen muss, sondern auch das Internet, Netzwerke sowie Software-Lösungen zentrale Rollen einnehmen können. Des Weiteren spielen auch Verschlüsselungen aber auch die KI - die künstliche Intelligenz - zentrale Elemente.

Es werden zwar Studiengänge im Bereich Informatik angeboten, jedoch ist es nicht unbedingt erforderlich, ein abgeschlossenes Studium vorweisen zu können, um als IT-Experte arbeiten zu können. Aber das heißt nicht, dass man nur wissen sollte, wie man in Bitcoin investieren kann - wer als IT-Experte arbeiten will, sollte ein entsprechend umfangreiches Wissen haben, wobei es auch helfen kann, sich auf einen Bereich zu spezialisieren.



Als Human Resource-Partner oder Customer Success Specialist tätig werden

Auch wenn der Großteil der zukünftigen Jobs im technischen Bereich daheim ist, so gibt es dennoch einige Tätigkeiten, in denen es um den persönlichen Kontakt geht. Besonders die Berufe Customer Success Specialist wie Human Resource-Partner werden in Zukunft gefragt sein. Während der Human Resource-Partner versucht, gemeinsam mit den Führungskräften Konzepte zu entwickeln, um die Mitarbeiter im Unternehmen zu fördern, befasst sich der Customer Success Manager mit der Zufriedenheit der Kunden.