Wohlbefinden schenken

Weihnachten steht vor der Tür, was bedeutet, es ist an der Zeit, sich zu überlegen, was man seinen Liebsten dieses Jahr schenken könnte. Wie wäre es mit einem täglichen Löffel Wohlgefühl, einem Glas Selbstfürsorge, einem natürlichen Genuss-Ritual und etwas Wertvollem aus der Natur Neuseelands?

Mit den wohltuenden Premium-Naturprodukte von Mānuka Health freut sich bestimmt die ganze Familie

Weihnachtszeit ist Wohlfühlzeit

Wer Genuss und Wohlbefinden in einem schenken will, setzt auf wohlschmeckenden und kraftvollen Mānuka Honig. Ob als stärkende Ergänzung in Tee oder Müsli oder als geheime Zutat in Beauty-Rezepten – der besondere Blütenhonig mit der hohen MGO-Qualität ist ein liebevoll durchdachtes Multi-Use Geschenk mit echtem Mehrwert. Naturkosmetik-Fans werden mit außergewöhnlichen Hautpflege-Essentials überrascht. Mit wertvollem Mānuka Honig angereichert, pflegt die spezielle Pflege-Linie für Gesicht und Körper strapazierte, trockene und empfindliche Haut besonders sanft.

© Mānuka Health Mānuka Honig in verschiedenen Größen

Mehr als nur Honig

Der aus den Blüten der Südseemyrte gewonnene Mānuka Honig enthält eine naturgegebene Power-Zutat in besonders hoher Konzentration: Methylglyoxal (MGO) ist ein Zuckerabbauprodukt, das sich durch natürliche Prozesse im Honig entwickelt. Mānuka Honige weisen im Vergleich zu anderen Honigen besonders hohe MGO-Qualitäten auf. Als wertvolle Zutat in der Mānuka Health Hautpflege-Linie oder pur in seiner natürlichen Form ein echter Every-Day-Darling zum Wohlfühlen!

Ab sofort ist das flüssige Gold des Marktführers Mānuka Health auch in Österreich in Reformhäusern und ausgewählten Apotheken erhältlich.

Das Sortiment umfasst Mānuka Honig sowie hochwertige Körperpflegeprodukte. Online ist das Sortiment beim Neuseelandhaus zu finden - eine 100% Tochtergesellschaft der Mānuka Health New Zealand Limited.