Das jährlich erscheinende Wedding Guidebook - der österreichweite Ratgeber für Brautpaare - und das schillernde Hochzeitsfestival Wedding Sparkle schaffen auch dieses Jahr wieder jede Menge Inspiration für die Gestaltung der eigenen Hochzeit.

© Carmen Trappenberg Fotografie ×

Das Wedding Guidebook erscheint im Oktober 2022, Wedding Sparkle findet im November 2022 in der Ottakringer Brauerei in Wien und im Mai 2022 in der Albertina statt.

Wie fange ich an meine Hochzeit zu planen, wo finde ich das perfekte Kleid und was kommt überhaupt am Tag selber auf mich zu? All diese Fragen und noch viele mehr stellt sich jede Braut im Laufe der Hochzeitsvorbereitungen. Die Antworten darauf werden oft in vielen Stunden der Recherche erarbeitet – doch es kann so viel schneller möglich sein! Das Wedding Guidebook bietet Brautpaaren jede Menge Tipps & Tricks, Inspiration sowie Information zu sorgfältig ausgewählten Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche.

Schillernde Hochzeitswelt in Wien an zwei Terminen

Im November bzw. Mai öffnet das Hochzeitsfestival Wedding Sparkle wieder seine Pforten und lädt zu einer schillernden Welt ein, sich verzaubern zu lassen.

© Carmen Trappenberg Fotografie ×

Am 05. und 06 November macht Wedding Sparkle in der Ottakringer Brauerei unter dem Motto „Urban Jungle“ statt. Die außergewöhnlichen Räumlichkeiten von elegant bis industriell versprechen jetzt schon ein einzigartiges Erlebnis für Verlobte und ihre Angehörigen

Am 6. Mai 2023 lädt der Wedding Sparkle bereits zum dritten mal zur „Glamour Edition“ in den Habsburgischen Prunkräumen der Albertina Wien.

Beide Locations sind nicht nur Herberge des Wedding Sparkles, sondern es kann auch in beiden geheiratet werden.

© Carmen Trappenberg Fotografie ×

Daten & Fakten

Erscheinend Online Wedding Guidebook: Oktober 2022

Wedding Sparkle Urban Jungle: 05. & 06. November 2022, Ottakringer Brauerei Wien

Wedding Sparkle Glamour Edition: 06. Mai 2023, Albertina Wien

Der Eintritt zu den Wedding Sparkle Hochzeitsfestivals ist mit Anmeldung auf www.weddingsparkle.at kostenfrei.

VIP Tickets in limitierter Auflage erhätllich.

© Carmen Trappenberg Fotografie ×

Über Wedding Guidebook & Wedding Sparkle

Wedding Guidebook wurde 2015 als erste Anlaufstelle für Inspiration und Tipps & Tricks für die Planung der eigenen Hochzeit von Hochzeitsplanerin Kate Prokop gegründet. Im Vordergrund steht, das Know How von Kate weiterzugeben, einen Einblick in die Tiefen der Hochzeitsplanung zu geben, Insider Dienstleister der Branche vorzustellen sowie lang erprobte Produkte und Tipps weiterzugeben. In weiterer Folge wurde das eigene Hochzeitsfestival Wedding Sparkle gegründet, das im November 2022 bereits zum 8. Mal stattfindet.

© Carmen Trappenberg Fotografie ×

Fotografie: Carmen Trappenberg

Location: Ottakringer Brauerei

Torte: Sweetart by Jules

Blumen: Blumem Kreativ Wien

Kleid: Eve Bridal

Website: www.weddingsparkle.at

Rückfragehinweis: Elisabeth Muth, e.muth@comon.co.at, +43 664 82 10 551