Einzigartige Rucksack-Designs

Anlässlich des 20. Geburtstags von Ucon Acrobatics haben 20 Künstler*innen aus 20 verschiedenen Ländern 20 unterschiedliche Limited Editions designed.

Ucon Acrobatics wird erwachsen: das Berliner Rucksack-Label feiert bereits seinen 20. Geburtstag. Die runde Zahl ist dabei in jeder Hinsicht vertreten: Im Rahmen eines kollaborativen Design-Projekts haben 20 Künstler*innen aus 20 unterschiedlichen Ländern insgesamt 20 Muster kreiert. Diese Muster zieren nun die Rucksäcke der neuen Kollektion namens Motif 2.0, wodurch jene fast schon Einzelstücke darstellen. Denn – passend zum Motto – sind pro Design nur 20 Rucksäcke erhältlich.

Künstler aus Wien ist dabei

Nicht nur die kreativen Köpfe hinter den Designs kommen aus unterschiedlichen Ländern, sondern auch die neuen Rucksäcke sind an internationalen Standorten vertreten. Die vielfältige und teilweise bunte Kollektion ist in Tokyo, Paris, New York, Berlin, Tel-Aviv, London und vielen weiteren Städten erhältlich.

Außerdem ist auch ein österreichischer Künstler Teil von dem Projekt: Der Illustrator und Grafiker Francesco Ciccolella aus Wien kombiniert in seinen Kunstwerken smarte Konzepte mit simplen Designs. Ebenfalls charakteristisch für seine Arbeit sind visuelle Metaphern und eine Portion an Humor. Seinen unverkennbaren Stil brachte er auch bei seinem Muster für die Rucksäcke von Ucon Acrobatics zum Ausdruck. Im November 2021 wird seine Limited Edition für UCON bei einem Event in Wien vorgestellt.

© Ucon Acrobatics ×

Nachhaltigkeit bleibt weiterhin im Fokus

Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird auch bei der neuen Kollektion von Ucon Acrobatics nicht vernachlässigt. So werden die künstlerischen Designs auf ein Material gedruckt, das aus recyceltem PET besteht. Das Label ist überzeugt davon, dass weniger tatsächlich mehr sein kann und niemand für ein gutes Produkt leiden muss – weder Menschen, noch Tiere, noch die Umwelt.

UCON Acrobatics Produkte sind online und österreichweit in ausgewählten Stores, wie Blue Tomato, RAG oder Turek verfügbar.