Die fabelhafte Welt der Emily

Am 22.12. startet die zweite Staffel von "Emily in Paris".

Gespickt mit unzähligen Klischees und Postkartenmotiven erfüllte „Emily in Paris“ im Corona-Jahr 2020 die Sehnsucht nach Wohlmomenten. Die Serie des „Sex and the City“-Machers Darren Star ließ Modefans leidenschaftlich streiten und wurde sogar mit einer Golden-Globe-Nominierung geehrt. Kein Wunder also, dass die zweite Staffel nicht lange auf sich warten ließ. Die Geschichte rund um das Leben des amerikanischen Marketing-Genies Emily, gespielt von Lily Collins, kehrt am 22. Dezember zurück und verspricht ein neues Gefühlschaos in der bunten Modewelt von Paris.