Farbenfrohe Styles & fließende Stoffe

Girls, Girls, Girls. Was macht mehr Spaß, als den Sommer mit seinen besten Freundinnen in fancy Kleidern zu feiern?

Der Sommer naht, die nächste Party ist bereits in Planung – es gibt keinen besseren Zeitpunkt um den Kleiderschrank mit tollen Kleidern von Peek & Cloppenburg aufzustocken. Denn: Jetzt ist Zeit zu feiern!

Video zum Thema: P&C By the Pool

Ideale Styles für die schönsten Momente

Wir brezeln uns so richtig auf für die Hochzeit, den Sundowner am Rooftop oder die Pool-Party. Gemeinsam mit Freunden und Familie erleben wir im Sommer die schönsten Momente. Für den großen Auftritt sorgen Styles aus fließenden Stoffen in farbenfrohen Tönen von P&C!

Ein absolutes Highlight: VERA WANG Roben in cleanen Silhouetten jetzt neu im P&C Online-Shop.

Gewinnspiel

Gemeinsam mit Peek & Cloppenburg verlost MADONNA ein Vera Wang Kleid deiner Wahl im Wert von 500 Euro!