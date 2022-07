Kreationen, die die Schönheit des Winters feiern: THOMAS SABO präsentiert mit der Rise & Shine Kollektion eine neue TS Exclusive Serie, die vom besonderen Strahlen der Wintersonne und des Eises inspiriert ist.

Glamouröse und opulent gestaltete Schmuckstücke laden ein, das Leben in all seinen Facetten zu genießen.

Die romantischen und detailverliebt gestalteten Statement-Pieces der Rise & Shine Schmuckserie stehen für Glamour und Handwerkskunst. Inspiriert von der Wintersonne, erstrahlen an den handgefertigten, außergewöhnlichen Designs unzählige weiße Zirkonia-Steine, Milky-Quartz-Steine und schimmernde Süßwasserzuchtperlen. Dank unterschiedlicher Fassungen und Techniken entstehen opulent funkelnde Cluster. Die Strahlen der Sonne finden sich – stilisiert aus poliertem Sterlingsilber – auch als Ketten und facettierte Elemente in den Designs wieder. Die TS Exclusive Kreationen sind ein Synonym für die zeitlose, hochwertige Ästhetik der Sterling Silver Linie und umfassen eine kuratierte und stetig wachsende Auswahl an ikonischen Designcodes von THOMAS SABO. Für jedes Design bezeichnend ist seine einzigartige, sorgsame Verarbeitung mit hohen qualitativen Ansprüchen an Ästhetik, Materialien und die Herstellung in Handarbeit.

Ab dem 24. September 2022 ist die neue TS Exclusive Kollektion von THOMAS SABO

weltweit exklusiv nur in Stores der Marke und im Online-Shop unter www.thomassabo.com erhältlich.