Die besten Tipps: So wird der Advent trotz Corona zum Hit

Mit einfachen Tricks wird für Sie und Ihre Familie diese Adventszeit trotz Lockdowns und Corona-Pandemie ganz besonders.

Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr fest im Griff. Österreich befindet sich mitten im zweiten Lockdown und so steht auch dieser Advent im Zeichen des Virus. Die erste Kerze soll man am Sonntag daher nur im engsten Familienkreis anzünden.Oma und Opa sollten daher am besten nur über Skype dabei sein. Der Nikolo kann zwar dieses Jahr laut Regierung kommen, aber mit Abstand.Doch es gibt Tipps und Möglichkeiten, um diese Zeit für sich und seine Familie herzlich zu gestalten.