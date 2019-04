Welche Risiken Brustimplantate wirklich bergen

Bessere Implantate – Neue Texturierungen: „Brustimplantate“, so Prof. Fitzal, „haben sich im Bereich der Texturierung stark verbessert. Sie sind weicher geworden, halten besser, greifen sich wie Eigengewebe an und wachsen schneller ins Gewebe ein, wodurch das Risiko sinkt, dass sie verrutschen. Hervorzustreichen sind hier die Polyurethan-Brustimplantate.“ – Weniger Gewicht: die Ultraleichtimplantate empfiehlt Prof. Fitzal ab einem Gewicht von ca. 400 Gramm. Neue Methoden Der Trend sowohl bei der Rekonstruktion als auch beim rein ästhetischen Eingriff: Es wird nicht mehr hinter dem Brustmuskel implantiert, sondern vor dem Brustmuskel (Präpektorale Implantateinlage) – also direkt unter der Haut. Dies ist weniger invasiv (Patientin verspürt nach dem Eingriff weniger Schmerzen) und sorgt für ein natürlicheres Ergebnis (harmonischer Übergang, keine „Hügelbildung“). Möglich wird diese schonendere Einbringung durch die neuen, sehr weichen Implantate, die sich besser integrieren und kaum verrutschen. „Durchgesetzt“, so Prof. Fitzal, „hat sich der Schnitt in der Brustumschlagsfalte. Er bietet das geringste Risiko.“