Frauenmorde: Was macht die Politik?

Anfang der Woche wurde eine 32-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes erstochen. Sie ist die bereits siebte Frau seit Weihnachten und die fünfte seit Jahresanfang in Österreich, die gewaltsam ihr Leben lassen musste. Die zweifache Mutter (die Kinder des Paares sind sechs und zehn Jahre alt) erlag mehreren Dolchstichen in den Halsbereich, sie starb noch an Ort und Stelle. Der Täter war ihr Ehemann.



Der bekannte Täter

Damit ist die Mazedonierin, die, wie im Laufe der Tatermittlungen herauskam, während der Beziehung immer wieder ins Frauenhaus geflüchtet war, keinesfalls ein Einzelfall. ­Allein im Vorjahr waren es 41 Frauen, die durch von Männern verübte Gewalttaten starben. Erschreckend: Die meisten von ihnen wohnten mit dem Täter im gleichen Haus. Während die Kriminalstatistik 2018 von höherer nationaler Sicherheit spricht, gilt diese scheinbar nicht für alle. Denn: Während die Zahl der Einbrüche und Diebstähle zurückging, nahm die Gewalt gegen Frauen zu. Seit Wochen wird im Land über die anhaltenden Meldungen von Frauenmorden in Österreich diskutiert. Frauenschutzorganisationen hatten auf den „dringenden Handlungsbedarf“ seit Längerem hingewiesen und mehr Handeln von der Politik gefordert – stattdessen passierte das Gegenteil. Im Frauenministerium wurde gekürzt, gemeinnützigen feministischen Organisationen wurden die Förderungen genommen, während in Frauenhäusern marginal an Plätzen aufgestockt wurde – lange nicht genug, als man gebraucht hätte. Immer wieder betonte Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) den hohen Stellenwert, den Frauenschutz in ihrem Ministerium einnehme, doch tatsächliche Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) setzte die Schuldfrage mit Migrationsproblematik gleich und schaffte unter anderem die „MARAC-Fallkonferenzen“, die eine bessere Vernetzung zwischen Polizei und anderen Stellen zum Gewaltschutz ermöglichen, im Vorjahr – unter heftigem Protest vieler Expertinnen – ab. Nach den Entwicklungen der letzten Wochen kündigte Kickl nun die Einführung einer „Screening-Gruppe“, einer Taskforce aus ExpertInnen an, um den Frauenmorden auf den Grund zu gehen. „Hätte Kickl MARAC nicht eingespart, müsste er jetzt nicht eine neue Kommission einrichten“, kritisierte die SPÖ aus der Opposition prompt. Karoline Edt­stadler, Staatssekretärin im Innenministerium, folgte Kickl in seinem Verständnis für den Ursprung dieser Gewaltform und erklärte vergangene Woche in der ORF-Sendung „Im Zentrum“, dass der Grund für die Morde an Frauen nicht etwa patriarchale Einstellungen oder Versäumnisse im Gewaltschutz sei, sondern importiertes Gedankengut, das Täter in Österreich zur Nachahmung animiere. Eine Aussage, die Moderatorin Claudia Reiterer mit der Verständnisfrage erwiderte: „Meinen Sie das ernst, dass ein Österreicher eine Frau ermordet, weil Flüchtlinge hier sind?“

Gewalt ist kein „Ausländerproblem“



Entgegen solcher regierungslinientreuer Statements stehen Zahlen der Wiener Interventionsstelle, laut denen ein Großteil der Opfer, die beraten wurden, Österreicher sind (über 50 Prozent der Klienten). Dies zeigt, dass Gewalt kein kulturelles Phänomen, sondern ein gesamtgesellschaftliches, weltweites Problem ist. Experten betonen immer wieder, dass sich Gewalt durch alle Milieus und soziale Schichten ziehe und dass sie fast immer innerhalb des eigenen sozialen Umfelds vorkomme. Es handle sich um „ein globales Problem“, heißt es etwa im Tätigkeitsbericht von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, „das in allen Ländern, Kulturen und Religionen existiert“. Doch in Österreich erhalten nicht alle Hilfesuchenden die gleichen Angebote. Ob Frauenhäuser Asylwerberinnen aufnehmen, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, da die Finanzierungsstruktur verschieden ist. Die Frauenhäuser unterliegen dem Sozialhilfegesetz, Asylwerberinnen würden aus der Grundversorgung fallen, wenn sie sich in einem Frauenhaus aufhalten. Daher müssen für sie rasch andere Unterkünfte gefunden werden, die ihnen auch erhöhten Schutz bieten – wenngleich nicht in dem Ausmaß wie ein Frauenhaus.

Begrifflichkeiten

Dennoch sei es schwierig, konkrete Aussagen zu Frauenmorden zu treffen. So gehe aus der Anzeigenstatistik der Polizei zwar die Art der Beziehung zwischen Opfer und Täter hervor, die Kategorien seien aber schlecht gewählt, wie vom Europarat kritisiert wird: Die Polizei spricht ganz allgemein von „familiärer Beziehung“. Ob der Bruder, der Vater oder der Partner den Übergriff begeht, werde dadurch verschleiert, bemängeln die Experten von Grevio, der Europaratsgruppe gegen häusliche Gewalt. Fakt ist: Es kann jede Frau treffen. Auch wenn Frauen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Täter – meistens der Partner – stehen, gefährdeter sind als andere. Im Rahmen der Debatte werden auch Begrifflichkeiten hinterfragt. Oft genug ist in Medien von „Beziehungs- oder Familiendramen“ die Rede, Bezeichnungen, die den Akt der Gewalt, der spezifisch Frauen betrifft, verharmlosen, wie frauenfördernde Vereine und Expertinnen kritisieren. Auch Psychotherapeut Romeo Bissuti, Gründer des österreichischen Ablegers der internationalen „White Ribbon“-Kampagne, sieht das so (siehe Interview auf Seite 19), als wir nachfragen, warum man das Problem nicht einfach mit „Männergewalt“ betiteln könnte: „Das Benennen von Gewaltformen ist immer eine Herausforderung, das beginnt schon beim Wahrnehmen und Formulieren bei den Betroffenen selbst, die ihr ungutes Gefühl zu Beginn oft nicht richtig deuten oder wahrnehmen.“ So bräuchte man in Debatten über Gewalt ­einerseits Begriffe, die „breit genug“ seien, damit sie „die unterschiedlichen Formen und Ebenen von Gewalt in Partnerschaften enthalten“, und „gleichzeitig engere Begrifflichkeiten“, damit spezifische Gewaltformen benannt werden könnten. Bissuti führt aus: „Von daher ist eine Mehrzahl an Begriffen nicht überraschend und muss nicht unbedingt als Hürde gesehen werden. Da kann ruhig mehreres nebeneinander stehen, weil damit auch unterschiedliche Personen angesprochen werden können bzw. sich gemeint fühlen können.“





Nein zu Gewalt

Mit Begrifflichkeiten können sich die ermordeten Frauen nicht mehr auseinandersetzen. Ihr Erbe ist eine bestürzende Statistik, die viel politische und gesellschaftliche Arbeit in vielerlei Bereichen verlangt. Mit den steigenden Morden ist auch das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen angewachsen. So sei ein weiteres Ergebnis der Kriminalstatistik 2018, dass Frauen heute eher bereit wären, männliche Gewalt als Delikt zu sehen und sich an die Polizei zu wenden. „Auch in solchen Kreisen, die normalerweise eher weniger Vertrauen zur Polizei haben, sprich Ausländer zum Beispiel“, wie der Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl in einer Pressekonferenz erklärte. Dies sei laut ihm, ein „paradoxer Erfolg“.