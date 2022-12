Sylvie Meis: "Im Pyjama fühle ich mich am wohlsten"

Sylvie Meis präsentiert ihre neue Pyjama- und Unterwäsche-Kollektion für "Hofer" – und verrät im großen MADONNA-Talk, wie und wo sie sich am wohlsten fühlt.

Wohlfühlmomente schenkt uns Sylvie Meis (44) in der Vorweihnachtszeit – mit ihrer neuesten Kollektion, die aktuell bei „Hofer“ erhältlich ist. Wovon sich die Moderatorin und Influencerin inspirieren ließ, verrät sie im Talk.

Sylvie, Sie haben es wieder getan – nämlich eine neue Kollektion für Hofer herausgebracht. Was erwartet uns diesmal?

Sylvie Meis: Ja, ich bin so dankbar und stolz auf die Kooperation mit Hofer. Inzwischen schon die vierte Kollektion gemeinsam – einfach ein perfektes Match. Bei meiner neuen Herbst-/ Winter-Kollektion habe ich versucht, das Zu-Hause-Gefühl noch mehr zu unterstreichen und zu feiern. Die weichen Stoffe, die gemütlichen Schnitte und das bequeme Einkuscheln – großartig! Ich freue mich, einen so großartigen Partner an meiner Seite zu haben, der mir freie Hand bei meinen kreativen Ideen lässt. Und ich so, gemütliche und trotzdem feminine und elegante Kreationen designen darf.

Warum bereitet Ihnen diese Kooperation so große Freude?

Meis: Weil ich eine Kollektion designen darf, die für alle Frauen erreichbar ist. Eine ganz tolle Qualität für einen herausragenden Preis. Das Feedback von Mädchen und Frauen aller Altersgruppen ist großartig. Die Freude, die ich damit machen darf und kann, macht mich unfassbar glücklich.

Spielt das Preis-Leistungs-Verhältnis in Zeiten wie diesen eine besondere Rolle?

Meis: Sicherlich ist die aktuelle Zeit für ganz viele Leute nicht einfach. Umso mehr ist es wichtig, bewusst umzugehen mit seinen finanziellen Möglichkeiten. Hier ist Hofer ja ohnehin der perfekte Anlaufpunkt für Smart-Shopping – in jeder Hinsicht der Produktpalette. Warum für etwas mehr bezahlen, wenn man Top-Qualität für jedermann dort erhält?

Stichwort Krise – inwiefern treffen Sie Themen wie Krieg, Energiepreisexplosionen und Klimaaktivisten emotional?

Meis: Für mich ist es genauso wie jeden anderen, ein sehr aktuelles sowie im Alltag präsentes Thema. Wir müssen hier alle unsere Verantwortlichkeit wahrnehmen.

Stichwort Sparen: Was ist für Sie Luxus? Und wo und wie sparen Sie lieber?

Meis: Zeit mit meinen Liebsten ist für mich der größte Luxus. Das Schöne daran: Um Zeit zu geben, muss man nicht viel Geld ausgeben.

Sie haben sich kürzlich auf Instagram völlig ungeschminkt gezeigt – was hat Sie dazu bewogen und wie waren die Reaktionen darauf?

Meis: Das mach ich doch sehr oft, daher verstehe ich den Wirbel nicht. Ich muss das ja ohnehin jeden Tag im Spiegel sehen, dann kann ich das auch teilen. (lacht)

Zurück zu Ihrer Kollektion: Was macht ­eine Frau sexy?

Meis: Eine Frau ist sexy, wenn sie sich selbst akzeptiert, wie sie ist und stolz darauf ist. In einem Wort – Selbstbewusstsein.

Worin fühlen Sie sich selbst, wenn Sie zu Hause sind, am wohlsten?

Meis: In einem schönen Pyjama fühle ich mich am wohlsten.

Weihnachten naht – wie werden Sie das Fest verbringen, welche Traditionen sind Ihnen wichtig?

Meis: Wir sind eine Patchwork-Familie. Die einzig wichtige Tradition für uns und mich ist, diese Tage mit der Familie zu verbringen.

Und was wünschen Sie sich?

Meis: Zeit mit den Liebsten, also ist die Weihnachtszeit perfekt für mich und meine Wünsche.