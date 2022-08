× Das sind die Wiesn Trends 2022

Nach der Corona-bedingten Pause wird nun endlich wieder auf der Wiesn gefeiert. Wir zeigen hier die modischen Dirndl-Trends:

Dirndl in gedeckten Farben

Im Herbst 2022 dominieren helle Pastellfarben, wie Beige, Zartgrün oder Himmelblau. Trotzdem wirken die angesagten Trachten auf keinen Fall langweilig, denn Dirndl in gedeckten Farben kommen im Gegensatz zu solchen in schrillen Farbtönen sicher nicht aus der Mode. Für einen stylischen Look kann man zum Beispiel eine Farbe zum Dirndl wählen und sie in all deinen Accessoires aufgreifen.

© Limberry.de

Dirndl in grellen Farben

Wo ein Trend ist, da ist natürlich immer auch ein Gegentrend. Während auf der einen Seite unauffällige Dirndl-Modelle dominieren, sind auf der anderen Seite Dirndl in Knallfarben Modetrend. Wichtig dabei ist: Dirndl und Schürze in der gleichen Farbe (oder zumindest aus der gleichen Farbfamilie) zu wählen.

Dirndl mit Samt-Corsage

In diesem Jahr werden vor allem die Dirndl-Corsagen in das Rampenlicht des Trachten-Looks gerückt. Durch die Samt-Optik wirken die Dirndl Oberteile besonders festlich. Corsagen in Dunkelblau, Dunkelgrün und Dunkelrot sind gerade in Mode und wirken traditionell, aber gleichzeitig stylisch.

© Heimatglück.de ×

Natürlich darf zum modischen Dirndl die passende Frisur nicht fehlen. Wir haben hier drei angesagteste Accessoire-Trends zusammengestellt, die die Frisur sicher zum Hingucker machen:



Romantische Trockenblumen

Blütenverzierungen lassen sich als getrocknete Version mit Hilfe von kleinen Haarnadeln wunderschön in die Frisur einbinden. Besonders stylisch wirken die Trockenblumen auch, wenn sie zusammengebunden in deinem Haargummi am Ende des Zopfes befestigt werden.

Geflochtene Haarreifen

Keine Lust auf aufwendige Flechtfrisuren? Kein Problem, denn geflochtene Haarreifen lassen für sich selbst sprechen. Das stylische Piece kann man ganz einfach mit offenen Haaren tragen – egal ob glatt oder gewellt.

© Dirndl.com ×

Perlen-Clips im Bridgerton Stil

Dieser verträumte Perlen-Trend ist 2022 inspiriert von der erfolgreichen Netflix-Serie Bridgerton, die mit ihren pompösen Looks in der englischen Regeny-Ära spielt. Kein Wunder – schließlich passt der elegante Stil der großen Perlen-Haarclips perfekt zu Dirndln und Trachtenmode.