Dem Frost schön trotzen!

Strahlend schöne Winterhaut, kunstvoll verpackt gegen den Frost! Die neue, reichhaltige Winterpflege ALL WINTER CARE von TEMT.

Die reichhaltige Creme ist der perfekte Basis-Schutz für strapazierte, beanspruchte Winterhaut. Die schmeichelnd-sahnige Wasser-in-Öl-Emulsion versorgt die Haut bis in die tiefen Schichten mit Feuchtigkeit und unterstützt mit ihrem hochaktiven Anti-Aging-Wirkstoffkomplex die Regeneration.

Kunstvoll verpackt gegen den Frost:

Die Limited Edition A.Walde x TEMT

Alfons Walde prägte mit seinen Bildern den Wintertourismus in Österreich, speziell in Kitzbühel. Die Limited Edition A.Walde x TEMT mit dem ikonischen Aquarell „Der Schwung“ des berühmten Kitzbüheler Künstlers ist eine Hommage an das Skifahren und die Berge. Zugleich unterstreicht die Wiener Kosmetikbrand mit diesem stimmungsvollen Packaging ihr großes Engagement und ihren Enthusiasmus für die österreichische Kunst- und Designwelt.

© TEMT

ALL WINTER CARE:

Intensive Pflege für samtweiche, spürbar glattere Haut.

70 Jahre Wirkstoffkosmetik Made in Austria: TEMT weiß genau, welche Inhaltsstoffe und Rezepturen die Haut in den kalten Wintermonaten benötigt. Damit sie auch bei eisigen Temperaturen und 2000 Höhenmetern optimal versorgt wird, hat die Kosmetikbrand mit ALL WINTER CARE ihre bislang reichhaltigste Creme entwickelt: eine revitalisierende Intensivpflege für die besonderen Bedürfnisse der Winterhaut. Die Hautschutzbarriere wird optimal gepflegt und geglättet: Squalan unterstützt die Vitaminaufnahme, während hochmolekulare Hyaluronsäure hilft, Feuchtigkeit in der Haut zu binden.

© TEMT

Die ausgewogene Kombination aus Q10 und dem Peptid SYN-AKE glättet Mimikfalten und regt die Kollagen- und Elastin-Produktion an. Effekt? Eine nachhaltig beruhigte und hydrierte Haut, deren natürliche Reparaturprozesse und Schutzmechanismen perfekt funktionieren. Feine Linien und Fältchen werden sichtbar reduziert, der Teint ist ebenmäßiger, geschmeidiger, glatter. ALL WINTER CARE wird an kalten Wintertagen morgens und abends großzügig als Teil des täglichen Winter-Pflegerituals auf die gereinigte Haut aufgetragen. Sanft in die Haut einmassieren und die Routine mit einem Sonnenschutzprodukt abschließen.

© TEMT

Die ALL WINTER CARE Limited Edition A.Walde x TEMT ist um € 49 hier erhältlich. Die Limited Edition kann ab dem 15. November erworben werden. Pre-Order startet am 1. November.

