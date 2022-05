Der Ex-Tennisstar ist Cover-Star der Juni-Ausgabe des Magazins.

Steffi Graf ist mit 22 gewonnenen Grand-Slam-Turnieren und dem Rekord von 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Geschichte. Jetzt feiert die deutsche Tennis-Ikone eine Premiere: Erstmals ziert die 52-Jährige das Cover der deutschen Vogue.

Cover-Shooting mit der Vogue

Der Ex-Tennisstar ist nicht nur auf dem Titel der Juni-Ausgabe des Magazins zu sehen, sie hat auch für eine Fotostrecke posiert. Im eleganten Look aus kariertem Zweiteiler und hellblauer Bluse macht die zweifache Mutter eine gute Figur. Beim Make-up setzt die 22-malige "Grand Slam"-Siegerin ihrem Typ entsprechend auf Natürlichkeit.

"Wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit"

Ein Leben im Fokus der Öffentlichkeit war für Steffi Graf nie erstrebenswert. "Ich habe grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit", verriet die 52-Jährige der "Vogue Germany". "Auch während meiner Karriere war mir meine Privatsphäre sehr wichtig, was damit zu tun haben könnte, dass ich bereits in einem so jungen Alter im Rampenlicht stand." Mit ihrem Mann, dem Ex-Tennisprofi Andre Agassi (52), lebt sie in den USA. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.