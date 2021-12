Das Start up „With Friends“ ist nicht nur mit Freunden, sondern auch mit Herz und Liebe zum Detail bei der Sache und zaubert aus Ihrem Event einen unvergesslichen Abend.

Die Eventagentur zaubert Ihnen als Privatperson oder als Unternehmen unvergessliche Momente auf Ihrer Veranstaltung. Ganz nach dem Motto „kommen als Gast, gehen als Friend“ setzen die Gründer und ihr Team die Wünsche ihrer Auftraggeber kreativ und mit dem gewissen Etwas um. Das oberste Ziel für das „With Friends“ – Team ist es, dass sich sowohl Gäste, als auch der Gastgeber vollkommen entspannen können, ob im kleinen Rahmen oder beim großen Firmenevent.

„WITH FRIENDS“ steht für Zusammensein und Feiern, gemeinsame Zeit genießen – ohne jeglichen Aufwand für den Kunden, der sich zu 100 Prozent seinen Gästen widmen soll. Mit über 28 Jahren Branchenerfahrung weiß der Agenturgründer, worauf es ankommt: „Nichts ist wichtiger im Leben als Zeit: Zeit mit Familie, Freunden und Kollegen.

Cobenzl & Kukmirn

Möchten Sie mehr davon erfahren? Aktuell ist das Team mit dem „Almstand WITH FRIENDS“, den Stand der Dinge, in der SCS zu finden. (Eingang 1 bei Interspar): In der Zeit von Montag 13.12. bis Sonntag, 19.12. haben Besucher die Möglichkeit sich mit Köstlichkeiten (Click & Collect) einzudecken oder das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für die Liebsten zu besorgen. Hier ist für jeden etwas dabei. Exklusive Weine, wie den erstmalig angebotenen gemischten Satz „Brut Reserve“ 2017 vom Weingut Cobenzl Wien, ausgezeichnete Destillate aus dem Hause Kukmirn, wie zum Beispiel den ersten Thermen-GIN Europas, sowie Gutscheine für das Hotel Sonnreich „Wo man mit voller Kraft entspannt“.

Alle Produkte u.a. Hauben, Hüte, Taschen und Umhänge von Original Salzburger Trachten werden mit individuellen Herzansteckern angeboten. Auf Wunsch auch mit garantierter Lieferung vor Weihnachten. Vorbeikommen, Staunen und eine Kostprobe des Bio-Apfelglühweins von Höllinger und Stibitzer von der Brau Union testen.

Entspannen in der Therme Bad Loipersdorf

„WITH FRIENDS“ auf Social Media folgen und keine Neuigkeiten & Gewinnspiele mehr verpassen. Unser aktuelles Gewinnspiel: ein Thermenurlaub im Hotel „Das Sonnreich“ in Bad Loipersdorf, Thermeneintritte in der Therme Loipersdorf & vieles mehr. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

