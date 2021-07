Zwei goldene Palmen für Bella Hadid

Das Schaulaufen an der Croisette ist zwar noch nicht vorbei, aber eines ist schon fix: Bella Hadid gewinnt mit ihrem Haute-Couture-Look das Rennen um den Cannes-Auftritt des Jahres.

Es ist nicht nur ein Comeback der Glamour, sondern auch von Schiaparelli. Das Pariser Modehaus taucht nach Jahrzehnten in der Versenkung wieder auf wie ein Phönix aus der Asche. Mit Bella Hadid (24) hat der Chefdesigner Daniel Roseberry das perfekte Supermodel für seine Kreationen gefunden. Ihr Red-Carpet-Auftritt am Wochenende wird zweifelsohne in die Geschichte der bemerkenswertesten Mode-Momente in Cannes eingehen.

© Getty Images/WireImage ×

Zwei goldene Palm...äh Lungen!

Zur Premiere von "Tre PianI" erschien Bella in einer langen Wollrobe, deren Ausschnitt bis unter die Rippen reichte. Eine vergoldete Messingkette mit einer strassbesetzten "Trompe-l’œil-Lungen" bedeckte ihre Brust. Direkt vom Haute-Couture-Laufsteg auf den roten Teppich – so kreiert man Fashion-Buzz!

VIPs drehen auf

Nach einem mauen Start letzten Dienstag nimmt das Mode-Spektakel endlich Anlauf. Hollywood, Arthouse-Ikonen und die Model-Superliga tummeln sich am Red Carpet an der Croisette. Wir haben die besten Looks zum Durchklicken: