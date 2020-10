Go West(ern)! Chloë Sevigny mixt ihre Western-Boots mit süßem Minidress!

Chloë trifft auf Chloé: sicher maskiert und im babyblauen Chloé-Kleidchen rüstet sich Schauspielerin und Neomama Chloë Sevigny (45) zum sonntäglichen Spaziergang in NYC mit ihren beiden Lieblingsmännern Sinisa und Vanja. Dabei stiefelt sie in Miu Miu-Cowboy-Boots, am Arm baumelt eine Knautschbag mit Bambushenkeln.

Wir sagen: Mittelprächtig! Da geht noch mehr Style!