Top 10: Best Dressed 2021

Robenpracht 2021: Wir haben die besten Red-Carpet-Looks.

Nach den digitalen Events von 2020 wurden in diesem Modejahr wieder die Red Carpets ausgerollt. Darauf tummelten sich die Stars mit mehr Glamour denn je.

Der Hingucker des Jahres:

Bella Hadid setzte bei den Filmfestspielen in Cannes mit ihrem Kleid plus goldener „Lungenkette“ von Daniel Roseberry für Schiaparelli ein Zeichen im Coronajahr.

Dieses Outfit wird uns lange in Erinnerung bleiben:

Kim Karda­shian West: Die Reality-Ikone maskierte sich bei der „Met Gala“ in N.Y. im „Dementoren-Look“ von Balenciaga.

Der schickste Fast-Nackt-Look

Kendall Jenner im glitzernden Transparent-Kleid von Givenchy

Auch modisch vorne dabei

Popstar Dua Lipa räumte bei den Grammys in Versace ab

Moderne Heldin:

Billie Eilish stellte bei der „Met Gala“ ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis – als moderne Marilyn Monroe im Apricot-Dress von Oscar de la Renta.

Lady Gaga gab Vollgas:

Der „House of Gucci“ Star bei der London-Premiere im Wow-Dress des Italolabels in Pantones Farbe 2022 „Very Peri“.

Lady in Red

Amanda Seyfried: In einem Traum in Rot.

Der schönste Babybauch-Look:

Jennifer Lawrence in Dior

Kate kann auch Glam!

Herzogin Kate bei der Londoner James-Bond-Premiere

Zeitlos schön

Catherine Zeta Jones bei den Emmies

Auch heuer stilsicher

Dakota Johnson bei den Filmfestspielen in Venedig

Zendaya zählt zu den Modeheldinnen 2021. Wie ihr genialer Leder-Wet-Look von Balmain beim Filmfestival in Venedig.