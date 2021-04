Oscars: Die schönsten Red-Carpet-Looks

Best-Dressed: Die modischen Highlights der 93. Oscarnacht.

Klein, aber fein. Im intimen Ambiente der Union Station von Los Angeles anstelle des traditionellen Dolby Theatres verzichtete man heuer bei den Oscars nicht nur auf Showelemente sondern auch auf einen großen Red Carpet. Nur die Nominierten plus Begleitung durften zur Preisverleihung. Entsprechend kurz fiel die Robenschau aus. Dafür setzt man starke Statements am Red Carpet: Helle Signalfarben, ausfallende Silhouetten und viel Liebe zum Detail dominierten den roten Teppich.

Trend: Bauchfreie Ensembles

Bei der heurigen Robenschau zeichneten sich zwei Trends ab. Zum einen setzten viele Stars auf bauchfreie Zweiteiler, zum anderen fiel die Wahl überproportional oft auf die bislang unterschätzte Glamour-Farbe Gelb. Heiße Anwärterin für die Auszeichnung in der Kategorie Best-Dressed: Zendaya in Valentino. Carey Mulligan ließ ihre Bauchmuskeln in einem goldgelben Two-Piece (ebenfalls Valentino) blitzen. Andra Day zelebrierte in einer Vera-Wang-Kreation 70ies-Disco-Glam.

Hingucker der Oscar-Nacht: Amanda Seyfried in Armani

Einer der Oscars-Verlierer des Abends war David Finchers Schwarz-weiß-Drama "Mank". Dafür gelang Darstellerin Amanda Seyfried ein Red-Carpet-Triumph in einem roten Traum aus dem Atelier von Armani Privé. Viola Davis glänzte in einer raffinierten Robe von Alexander McQueen, Laura Dern setzte auf Drama in einem Federkleid von Oscar de la Renta. Spektakulär auch das Wiedersehen mit Halle Berry: Ihr Kleid von Dolce Gabbana erntete Applaus, die kurze Bobfrisur hingegen sorgte für Diskussionen.

Flop-Kandidaten

Reese Witherspoons Wahl fiel auf ein mittelmäßige Kreation aus dem Hause Dior, welcher sie mit einem Ledergürtel den festlichen Charakter raubte. Der Silberschmuck passte ebenso wenig! Auch Margot Robbie – wie immer in Chanel – hätte für die Oscars etwas tiefer in die modische Trickkiste greifen können. Auch die unmotivierte Ponyfrisur hatte Zoom-Call-Charakter. Ein gelungenes Red-Carpet-Comeback sieht anders aus.

Diashow: Oscars 2021 - Red Carpet 1/16 © Getty / Walt Disney Television Zendaya in Valentino

2/16 © Getty / Walt Disney Television Amanda Seyfried in Armani Privé

3/16 © Getty / Walt Disney Television Reese Witherspoon

4/16 © Getty / Walt Disney Television Vanessa Kirby

5/16 © Getty / Walt Disney Television Laura Dern in Oscar de la Renta

6/16 © Getty / Walt Disney Television

7/16 © Getty / Walt Disney Television Carey Mulligan in Valentino

8/16 © Getty / Walt Disney Television Halle Berry in Dolce & Gabbana

9/16 © Getty / Walt Disney Television Andra Day in Vera Wang

10/16 © Getty / Walt Disney Television

11/16 © Getty / Walt Disney Television

12/16 © Getty / Walt Disney Television

13/16 © Getty / Walt Disney Television

14/16 © Getty / Walt Disney Television

15/16 © Getty / Walt Disney Television

16/16 © Getty / Walt Disney Television