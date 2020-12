Die Schauspielerin Lily Collins präsentierte gemeinsam mit anderen Kolleginnen am Sonntagabend die MTV Movie Awards. Dazu trug die 31-Jährige: Latex. Nur Latex.

In der Kult-Netflix-Serie „Emily in Paris“ überzeugt Lilly Collins mit einer Vielzahl an Outfits im "Carrie Bradshaw"- und "Blair Waldorf"-Style. Bei den MTV Movie und TV Awards am gestrigen Sonntagabend ist von dieser Vielfalt nur mehr wenig zu spüren. Lily Collins tritt in einem knöchellangen, schwarzen Latex-Kleid des französischen Luxusmodehaus Saint Laurent auf den roten Teppich. Dazu trägt die Schauspielerin spitz und ebenso glänzende, schwarze Pumps. „Weniger ist mehr“, war wohl das Motto der 31-jährigen für die MTV Awards. Lilly Colins hält sich schlicht, mach einer könnte sagen: zu schlicht. Das schwarze Latexkleid schmeichelt ihrer Figur und legt sich wie eine zweite Haut um diese.

© MTV Movie & TV Awards/Getty Images for MTV Communications

Darf es ein bisschen mehr sein?



Sicher, Latex ist das Trendmaterial des Jahres. Auf den Runaways von London und Paris dominierte 2020 Latex in allen Farben und Formen. Doch gerade deshalb wäre die Auswahl sicher um einiges größer gewesen, Collins meinte vermutlich, das Material glänze für sich allein und bemühte sich deshalb auch nicht, ihr Outfit mit Accessoires aufzuwerten. Das Saint-Laurent-Kleid reicht ihr bis zu den Knöchel und präsentiert tiefe Einblicke in ihr Dekolleté.

Ihre langen braunen, welligen Haare trägt Collins zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden. Dadurch wirkt die Schauspielerin, die meist mit verspielten und fröhlichen Outfits punktet, ungewollt streng und definitiv auch älter als sonst.

© MTV Movie & TV Awards/Getty Images for MTV Communications

Der Schmuck ist minimalistisch, beziehungsweise nicht vorhanden: Collins trägt lediglich simple Ohrstecke und ist – bis auf ihren Verlobungsring – vollkommen schmucklos. Gerade bei dieser Frisur und den doch sehr schlichten Kleid, hätten wir uns mehr von der 31-jährigen erwartete. Ihr nacktes Schlüsselbein schreit förmlich nach einer Halskette oder zumindest nach auffälligeren Statement-Ohrringen. Für das einzige Accessoire an Lily Collins müssen wir etwas aufmerksamer hinschauen: Als Abschluss ihrer schwarzen Pumps winden sich schwarze Schleifen um die Knöchel der Schauspielerin. Ein kleines Detail, das aber auch allzu leicht unentdeckt bleiben kann.