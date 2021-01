JLo & Gaga: Haute-Couture-Show zur Vereidigung

Chanel von Kopf bis Fuß und XXL-Robe von Schiaparelli: Jennifer Lopez und Lady Gaga setzten bei der Vereidigung Joe Bidens sowohl gesanglich als auch modisch auf große Töne.

Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Ära Trump ist zu Ende, und ab sofort soll im Weißen Haus ein neuer Stil herrschen. Vor dem Kapitol in Washington legte er gemeinsam mit der Vizepräsidentin Kamala Harris den Amtseid ab. Die Zeremonie wurde von zwei Größen der Popszene gekrönt: Lady Gaga und Jennifer Lopez sorgten für emotionale Höhepunkte.

Lady Gaga und ihre Friedenstaube

Das Statement-Kleid von Lady Gaga traf nicht jedermanns Geschmack, aber die Botschaft stimmte: Eine riesige Friedenstaube auf ihrer Brust setzte ein starkes Zeichen für Versöhnung in einem gespaltenem Land. Auch wenn das Kleid vom französisch-italienischen Label Schiaparelli stammt, wurde es von einem Amerikaner entworfen. Daniel Roseberry, der Chefdesigner der legendären Modehauses, ist Texaner und schneiderte Gaga die ausladende Couture-Kreation auf den Leib. Auf seinem Instagram-Account verriet Roseberry, was ihn zu der Kreation inspirierte: "Dieses Ensemble ist ein Liebesbrief an das Land, das ich so sehr vermisse, und an eine Künstlerin, deren Kunst ich so lange bewundert habe. Gott segne Lady Gaga und Gott segne Amerika", schreibt er. Die Brosche mit der überdimensionalen Friedenstaube steht für Frieden und Liebe.

JLo in Chanel

In einem weißen Hosenanzug von Chanel, mit bodenlangem Mantel und dem passenden Perlenschmuck sang Jennifer Lopez die Lieder "This Land Is Your Land" und "America the Beautiful". Von Kopf bis Fuß war sie auf Pariser Chic eingestellt. Nicht sonderlich symbolträchtig, dafür absolut stilsicher! Zwischendrin rief Lopez, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, den Zuhörern auf Spanisch einen Teil des Treue-Gelöbnisses der USA zu: "Eine Nation unter Gott, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden." Nach ihrem wenige Minuten langen Auftritt warf Lopez Luftküsschen ins Publikum und wechselte kurz einige Worte mit der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris und anderen Anwesenden.