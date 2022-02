× Jennifer Lopez strahlt im Braut-Look

Lopez über Liebes-Comeback: Niemand war überraschter als wir.

Zur Premiere ihres neuen Films "Marry Me" ließ Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (52) ihre Fans schonmal erahnen, wie die Pop-Diva im echten Leben vor den Traualtar treten könnte. In einem traumhaften Brautkleid von Giambattista Valli erschien Lopez gemeinsam mit ihrem Herzblatt Ben Affleck (49) beim Screening in Los Angeles.

Lopez über Liebes-Comeback überrascht

Bei einem Auftritt in der "Ellen De Generes Show" erzählte die 52-Jährige, dass sie und Affleck nie damit gerechnet hätten, dass sie noch einmal zusammenkommen. "Ich denke nicht, dass irgendjemand überraschter war als wir", so die Sängerin. "Sowas könnte man sich niemals vorstellen, dass es passiert. Es ist eine wunderschöne Sache." Lopez und der Oscar-Preisträger waren vor 20 Jahren 18 Monate lang zusammen. Die beiden verlobten sich damals, trennten sich 2004 jedoch. Beide lebten daraufhin mit anderen Partnern.

Affleck heiratete Schauspiel-Kollegin Jennifer Garner und bekam mit ihr drei Kinder. Nach zehn Jahren Ehe gab das Paar 2015 seine Trennung bekannt. Lopez war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat. Nachdem ihre jüngste Beziehung mit dem Ex-Baseballer Alex Rodriguez im vergangenen April gescheitert war, tauchten kurz danach Fotos auf, die Affleck und Lopez bei gemeinsamen Ausflügen zeigten. Im September traten sie beim Filmfest in Venedig erstmals wieder als Paar auf.