Jennifer Lawrence hüllt Babybauch in Dior

Strahlend schön mit Babybauch. Jennifer Lawrence bei Netflix-Premiere.

Schauspielerin und Oscar-Star Jennifer Lawrence (31) erwartet ihr erstes Kind. Für die Premiere von "Don't look up!", einer Netflix-Produktion mit Leonardo DiCaprio, beehrte die den roten Teppich und zeigte sich als strahlende Mama in spe. In einem Traum von Dior zeigte sie, wie man einen Babybauch elegant in Szene setzt. Für den "Hunger Games"-Star und ihren Ehemann, Kunsthändler Cooke Maroney (37) ist es das erste Kind. Jlaw und Maroney gaben sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den Kunsthändler 2018 kennenlernte, hielt er im Februar 2019 bereits um ihre Hand an.

© FilmMagic / Getty

Netflix-Hit zu Weihnachten

Der neue Film mit Jennifer Lawrence wird und unterhaltsame Weihnachten bescheren. In „Don’t Look Up“ geht es um zwei Astronomen, die sich auf eine ungewöhnliche Pressetour begeben müssen, um die Menschheit vor einem sich nähernden Kometen zu warnen, der die Erde zerstören soll. Der Streifen ist am 24.Dezember auf Netflix verfügbar.