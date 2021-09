Internet lacht über Kardashian-Foto

Kim im All-Over-Strumpflook, Kendall fast nackt: Der Kardashian-Kontrast bei der Met-Gala inspirierte die Netzgemeinde zu eine Meme-Lawine.

Ninja-Look, Ganzkörperstrumpf oder Fetish-Outfit? So genau weiß man nicht, was Kim Kardashians Met-Gala-Look darstellen soll. Was man hingegen weiß: Am Etikett steht Balenciaga. Kims Look war die modische Antithese zu Kendall Jenners Fast-Nackt-Look von Givenchy. Die Bilder der Schwestern sorgten im Netz für Lacher: Kim als Sensenmann, der es auf Kendall Jenners Seele abgesehen hat? So mutet ein gemeinsames Foto von Kim Kardashian und Kendall Jenner bei der Met-Gala an. Auf Twitter und Instagram kreierten User lustige Collagen, die das ungleiche Duo auf die Schippe nehmen.

Kontrast

Kendall Jenners Look war eine Hommage an das "My Fair Lady"-Kostüm von Audrey Hepburn, nur um einiges durchsichtiger als die Vorlage. Woran sich Balenciaga-Designer Demna Gvasalia orientierte, als er den Look entwarf, ist leider unbekannt. Das Internet vermutet, dass er sich von Alien oder Harry Potter inspirieren ließ.

Kendall Jenner in Givenchy

Kim Kardashian in Balenciaga

