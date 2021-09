Herzogin Kate im goldenen Bond-Girl-Look

Goldenes Comeback: Herzogin Kate strahlt bei der Bond-Premiere in London.

Mit großem Applaus ist der neue James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" gefeiert worden. Unter den Gästen der glamourösen Gala in der Londoner Royal Albert Hall waren am Dienstagabend neben den Stars und Machern des Films zwei Generationen der britischen Königsfamilie. Der Agententhriller hätte eigentlich schon im April 2020 Premiere feiern sollen, doch die Corona-Pandemie kam dazwischen.

Golden Girl

Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla schauten sich den Agentenfilm gemeinsam mit Prinz William und seiner Frau Kate an. Die Herzogin zog in einem funkelnden, maßgeschneiderten "Golden Goddess"-Dress von Jenny Packham - einer ihrer Designer-Lieblinge - die Blicke auf sich. Sowohl die Vorder- als auch die Rückansicht des Cape-Kleides machte dem glamourösen Dresscode des Abends alle Ehre: Sie strahle wie ein Bond-Girl. Perfekt zu dem Kleid abgestimmte Ohrringe von Onitaa rundeten den Look ab.





© Getty Images ×

Herzogin Kate in einem goldenen Cape-Dress von Jenny Packham

Royal Connection

Prinz William scherzte vor der Vorführung mit US-Popsängerin Billie Eilish, die den Titelsong "No Time To Die" singt und zusammen mit ihrem Bruder und musikalischen Partner Finneas kam. Charles und Camilla unterhielten sich ausgiebig mit den Darstellern, darunter Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), der im 25. James-Bond-Film den Bösewicht Safin spielt, und die Britin Lashana Lynch, die Bond als neue Doppel-Null-Agentin Konkurrenz macht. Die Royals und Bond verbindet eine langjährige Beziehung. Königin Elizabeth II. war erstmals 1967 bei der Weltpremiere von "Man lebt nur zweimal" zu Gast. Seitdem besuchten immer wieder Mitglieder des Königshauses die Premierenfeiern.

Als Dank für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie waren außerdem Mitarbeiter des britischen Gesundheitswesens eingeladen. "Wir feiern heute Abend den fiktiven Helden James Bond, aber wir feiern auch die wahren Helden", sagte Produzent Wilson. Die Öffentlichkeit hatte in diesem Jahr vor der Royal Albert Hall keinen Zugang. Bei früheren Premieren hatten sich Schaulustige und Fans meistens schon mittags die besten Plätze an der Absperrung gesichert, um das Schaulaufen der Stars auf dem Roten Teppich zu beobachten und Autogramme und Selfies zu ergattern.

Kinostart am Donnerstag

Coronabedingt war der Kinostart des Films mehrfach verschoben worden. In Österreich läuft "Keine Zeit zu sterben" am Donnerstag an.