× Frauenpower bei der <br> ›Woman of the Year‹-Gala

Das Time Magazine feierte seine Cover-Stars in Beverly Hills.

Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März ehrte das Time Magazine seine "Women of the Year" und lud zur großen Gala ins "Spago L'extérieur" in Beverly Hills. Insgesamt zwölf Frauen werden mit ihren persönlichen Geschichten und ihrer Arbeit für die Frauen dieser Welt mit einem Cover geehrt. „Unsere Liste der Frauen des Jahres 2022 umfasst zwölf Personen, die sich über Gemeinschaften, Generationen und Grenzen hinweg für eine integrativere und gerechtere Welt eingesetzt haben", so die Herausgeber. Bei der Gala sorgten Schauspielerinnen wie Isla Fisher (46), Kerry Washington (45), Kate Bosworth (39) und Alexandra Daddario (35) für Glamour am rote Teppich.

Isla Fisher

Kerry Washington wurde mit einem Time-Cover geehrt.

Kate Bosworth

Alexandra Daddario