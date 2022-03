Emily Ratajkowski nimmt uns <br> mit zum Strand

Model Emily Ratajkowski kündigt auf Instagram ihre neue Bademoden-Kollektion an.

Wer könnte die neue Bademoden-Kollektion von Emily Ratajkowski besser in Szene setzen als sie selbst? Eben. Im farbenfrohen Bikini und im knappen Tankini räkelt sich das US-Model (30) am Strand was das Zeug hält und die Fans auf Instagram sind von den Schnappschüssen begeistert. "Alle neuen @inamoratawoman Swim-Sets droppen am Donnerstag, den 24. März", kommentiert die 30-Jährige die Bilder.

Sexy Swimwear im Retro-Look

Wenn man sexy Bademode mit ein wenig Retro-Feeling mag, dann ist "Inamorata" die Swimwear des kommenden Sommers. Die Kreationen überzeugen mit Highwaist Looks, super schönen Rückenausschnitten und sexy Cut-Outs. Im Jahr 2017 launchte Ratajkowski ihre erste eigene Bademoden-Linie. Ihre eigens kreierten Stücke sind im Online-Shop auf inamoratawoman.com erhältlich.