× Die Looks der Sex and the City Stars

Der Drehstart für die neue Sex and the City Serie bringt kultige Style Inspiration.

Nachdem Mitte Juli eine Seite aus dem Drehbuch zur Neuadaption des Klassikers geleakt wurde, spekulieren die Fans über den Inhalt der neuen HBO-Produktion. Aber nicht nur der Plot wird heftig diskutiert, sondern auch welche Fashion-Statements in der Serie gesetzt werden.

Style Klassiker

Sex and the City ist notorisch bekannt für seine starken und stylischen Hauptfiguren. Carrie, Charlotte und Miranda sind erfolgreiche Frauen, die mit Witz und Charme ihre Karriere, ihr Liebesleben und ihre Freundschaft jonglieren. Nun gibt es schon Fotos vom Set von „And Just Like That“ und es wird klar, dass die Frauen so fashion forward sind wie eh und je.

© Getty Images ×

Print ist in!

Egal ob karierte Hose, karierter Rock oder Punkte-Bluse: Monochrome Prints gemeinsam mit klassischen einfarbigen Oberteilen garantieren einen funktionalen Look, den man beim Brunchen, Shoppen oder im Büro tragen kann. Die drei Schauspielerinnen machen es vor: Sarah Jessica Parker fügt mir ihren Plattform-Heels von Celine einen jugendlichen Touch hinzu, der das Outfit besonders stylisch macht.

© GC Images / Getty ×

It-Piece: Die Fendi Basket Bag

Auch hier zeigen sich die drei Hauptcharaktere der Show besonders trendy. Das T-Shirt unter dem maritim bedruckten Kleid von Kristin Davis ist zurzeit total in! Die Fendi Basket Bag, hier in Weiß, rundet das Outfit perfekt ab. Sie ist in den Pastelltönen blau, rosa und gelb erhältlich und damit perfekt für den Sommer.

© GC Images ×

Carrie-Keypieces feiern ein Comeback

In Key-Piece der 2000er und ein Carrie-Bradshaw-Klassiker: Ein nietenbesetzter schwarzer Gürtel! Spielerisch um die Taille der Schauspielerin gewickelt, kreiert der rockige Gürtel in Verbindung mit dem femininen Kleid einen typischen Carrie Bradshaw-Look! Der Gürtel von Streets Ahead USA ist aber leider schon ausverkauft.