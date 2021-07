Beim Filmfestival in Cannes präsentieren die Stars ihre glamourösesten Roben am Red Carpet.

Die 74. Filmfestspiele in Cannes sind in vollem Gange. Der Fokus liegt dabei zwar auf den Vorführungen außergewöhnlicher Filme, doch bei all den Glamour-Looks der Stars und Sternchen kann man den Blick nur schwer vom Red Carpet wenden.

Extravagante Roben

Schlicht liegt am Roten Teppich in Cannes dieses Jahr nicht im Trend. Besonders beliebt unter den Stars sind auffallende Tüllkleider. Influencerin Leonie Hanne und Model Hofit Golan präsentierten ihre wallenden Roben in Pastelltönen bei den Vorführungen der Filme „Stillwater“ und „Tout S’est Bien Passe“.

Bei den Kleidern der Stars wurde nicht an Accessoires und Verzierungen gespart. Zusätzlich zu funkelnden Steinen und Pailletten und glitzernden Details, sind Elemente aus Federn an den auffallenden Roben besonders angesagt. So zieht unter anderem die Influencerin Beatrice Valli in einem Kleid mit Federrock und -schleppe alle Blicke auf sich.

Knallige Farben

Neben Pastell- und Nude-Tönen kristallisieren sich am Red Carpet zwei besonders auffällige Trendfarben heraus: Neon-Gelb und Grün. Die Unternehmerin und Influencerin Chiara Ferragni und die Schauspielerin Jodie Turner-Smith („Neon Demon“, „After Yang“) zeigen sich in Cannes in knalligen Farben, durch die ihre Kleider zu echten Hinguckern werden.

Klassische Eleganz

Manchmal ist weniger mehr. Die Schauspielerinnen Andie MacDowell („Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, „Die Muse“) und Diane Kruger („Troja“, „Inglourious Basterds“) setzen am Roten Teppich auf klassische Eleganz. MacDowell verzaubert in einem engen, weißen One Shoulder Kleid, während Kruger ihren Oberkörper in einer Robe mit Cut Out Elementen in Szene setzt.

Highlight am Red Carpet

Am ersten Abend stellten die Stars und Sternchen bei der Eröffnung der Filmfestspiele ihre glamourösesten Roben auf dem roten Teppich zur Schau.