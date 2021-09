Best of Roben in Venedig

Das große Glam-Comeback am Lido.

Kleiderschau in der Lagunenstadt – mit dem großen Filmfest von Venedig kehrt auch der rote Teppich zurück und mit ihm auch die Stars und Sternchen. Wir haben die schönsten Looks des Glamour-Events.

Star-Alarm

Die „Fifty Shades of Grey“-Darstellerin bereicherte die Filmfestspiele in der Lagunenstadt in einer Fransen-Robe von Italo-Designer Alessando Michele für Gucci. Kristen Stewart wurde für ihre Rolle in „Spencer“ als Prinzessin Diana gefeiert. Für ihren mintfarbigen Look von Chanel war der große Applaus eher verhalten. Kate Hudson entschied sich für einen Statement-Look aus feinster Spitze und Tüll. Das Traumkleid von Red Valentino ließ tief blicken. Anya Taylor-Joy („Last Night in Soho“) bewies Mut zur Farbe und definlierte am roten Teppich in einer pinken Robe aus dem Traditionshaus Dior. Traumhaft: Penelope Cruz' Roben-Schau in Schwarz-Weiß.