Ariana Grande zeigt ihr Hochzeitskleid

Die Sängerin zeigt ihr Traumkleid von Vera Wang.

US-Sängerin Ariana Grande (27, "Positions") hat elf Tage nach ihrer Hochzeit Fotos von der Feier in der kalifornischen Stadt Montecito veröffentlicht. Auf Instagram postete Grande am Mittwoch eine Reihe von Bildern mit ihrem Mann Dalton Gomez, mit Verweis auf das Datum am 15. Mai. Ein Sprecher hatte der Zeitschrift "People" bestätigt, dass die Zeremonie an dem Tag im Haus des Paares im kleinen Kreis - mit weniger als 20 Gästen - stattgefunden habe.

Traumhaftes Kleid

Grande trug ein eng anliegendes, weißes Hochzeitskleid von Modeschöpferin Vera Wang. Besonders süß: Der Rückenausschnitt und die die Schleife auf dem Schleier. Dalton einen schwarzen Anzug von Tom Ford. Auf einigen Fotos ist das mit Kerzen, Blumen und Girlanden festlich geschmückte Haus zu sehen, auf anderen das sich küssende Paar.

Im Dezember hatte die beiden nach fast einem Jahr Beziehung ihre Verlobung bekanntgegeben. "Für immer und dann noch mehr", schrieb Grande damals unter ein Foto des Verlobungsrings. Ihre Beziehung mit dem 25-jährigen Immobilienmakler hatte Grande zuvor weitgehend unter Verschluss gehalten.