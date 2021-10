Adele läutet Comeback mit Vogue-Cover ein

Comeback mit einem Knaller: Adele am Titelblatt der britischen und amerikanischen Vogue.

In einer Woche ist es soweit: Am 15. Oktober kommt der neue Hit von Adele (33). Nach sechs Jahren Kreativ-Pause meldet sich der Superstar jetzt endlich zurück. Das wurde schon am Wochenende mit weltweiten mysteriösen Projektionen angekündigt. U.a. auf dem Empire State Building in New York, auf dem Brandenburger Tor in Berlin oder auf dem Eiffelturm in Paris. Nun folgt der Medien-Coup: Die Sängerin ziert das Cover der britischen Vogue: Mit Wallemähne und gelber Robe zeigt sie sich im neuen Look. Starfotograf Steven Meisel lichtete Adele in dem Wow-Look ab.

Zeitgleich veröffentliche die amerikanische Vogue die November-Ausgabe mit Adele als Coverstar.

Neues Album

Mit einem kurzen Video-Clip hat die britische Popsängerin Adele (33) Fans einen Einblick in ihre mit Spannung erwartete neue Platte gegeben. Sie postete am Dienstag in den sozialen Netzwerken wenige Sekunden eines vom Klavier begleiteten Liedes, das offenbar "Easy On Me" heißt und am 15. Oktober erscheinen soll. In dem schwarz-weiß gehaltenen Video ist zu sehen, wie Adele ("Rolling In The deep", "Hello") in einem Auto eine Kassette einschiebt und dann eine Landstraße entlang fährt, während Notenblätter aus dem Fenster flattern. Schon länger gibt es Spekulationen, dass die Oscar- und Grammy-Gewinnerin bald ihr neues Album veröffentlicht, an dem sie seit Jahren arbeitet.