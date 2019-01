Roben-Warm-up für die Oscars

Die SAG-Awards gelten als wichtiger Gradmesser vor der Oscar-Verleihung am 24. Februar in Hollywood, denn die US-Schauspielergewerkschaft stellt zahlreiche Mitglieder der Oscar-Akademie. Bei den Filmpreisen der US-Schauspielergewerkschaft gewann am Sonntagabend der Marvel-Blockbuster den Hauptpreis für das beste Schauspielensemble. "Black Panther" setzte sich damit gegen die Musikromanze "A Star Is Born" mit Lady Gaga und Bradley Cooper, den Queen-Film "Bohemian Rhapsody", "BlacKkKlansman" von Spike Lee und die Romantikkomödie "Crazy Rich Asians" durch.

Die besten Looks vom Red Carpet

Als beste Hauptdarstellerin wurde Glenn Close für ihre Rolle in "Die Frau des Nobelpreisträgers" ausgezeichnet. Für seine Darstellung von Queen-Sänger Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" wurde Rami Malek als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Auch Malek hatte bereits bei den Golden Globes gewonnen. Emily Blunt und Mahershala Ali gewannen die Preise als beste Nebendarsteller.

Modische Zurückhaltung

Der Red Carpet bot nur wenige stilistische Experimente: Es dominierte Schwarz und Weiß. Selbst Lady Gaga ging auf Nummer sicher und setzte auf modisches Unterstatement in Dior. Unser Style-Favorit: Emily Blunt in einer entzückend pinken Rüschenrobe von Michael Kors.