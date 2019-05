Promis feierten Pyjama-Party in Wien

Inmitten der tropischen Gewächse des Palmenhauses in Wien feierten am Mittwochabend VIPs in seidigen Gewändern, schließlich lautete der Dresscode „Nightwear“. Stargast war Lena Gercke, die aktuell als Testimonial für das italienische Label wirbt. Im Interview verriet sie, in welches Nachtkleid sie zu Hause schlüpft: "Abends trage ich am liebsten im Seiden-Duo auf dem Sofa, nachts greife ich am liebsten zum Seiden-Negligé, das ist superbequem."



© Alexander Tuma

Lena trägt Pyjama auch im Alltag

Mit dem Schlafzimmer-Look kann man aber auch außer Haus Stil-Punkte sammeln, erklärte Gercke: "Den Pyjama-Trend trage ich auch gerne tagsüber, hier liebe ich es, einzelne Teile davon zu kombinieren, zum Beispiel ein Seidentop mit Spitze passt für den Abend perfekt zu einer coolen Jeans." Auch die Salzburger Influencerin und MADONNA-Blogger-Award-Gewinnerin “Constantly K” war dabei, die als österreichischer Ambassador Schaufenster im ganzen Lande ziert.



Alles Fotos der VIPs zum Durchklicken:



Diashow Pyjama-Party mit Intimissimi © Alexander Tuma Anelia Peschev und Lena Gercke © Alexander Tuma Lena Gercke und Calzedonia Group Country Manager Benjamin Struve © Alexander Tuma Cesár Sampson © Alexander Tuma Mathea © Alexander Tuma Celine Schrenk © N. Stadler Bloggerin Hristina von Fleur de Mode © Alexander Tuma Bloggerin Constantly K und Lena Gercke © Alexander Tuma Kimberly Budinsky, Celine Schrenk und Chiara Pisati © N. Stadler Lena Gercke und Bianca Konarzewski © Alexander Tuma Ivana Ho und Viktoria Hooper © Alexander Tuma Alexander Kumptner und Christoph Probst © Alexander Tuma Christian Sturmayr mit Freundin Alexandra © Alexander Tuma Chiara Abensperg Traun 1 / 13