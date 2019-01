Philharmonikerball: Die schönsten Roben

Seit 1924 verwandelt sich der atemberaubende Goldene Saal im Wiener Musikverein - Heimstätte der ehrwürdigen Wiener Philharmoniker - für eine märchenhafte Nacht zur Kulisse für ein Tanzfest der Extraklasse. Heuer besuchten neben den Hausherren wieder unzählige illustre Gäste aus Kunst, Kultur, Politik und Medien den Philharmonikerball.

Elegante Operndiven

Bestens gelaunt und in schwarzen Samt gehüllt zeigte sich Opern-Diva Anna Netrebko, die fröhlich ein Tänzchen mit Geiger Daniel Froschauer wagte und von der Atmosphäre schwärmte. "Das Besondere an diesem Ball ist, dass er sehr, sehr elegant ist!". Sie amüsierte sich königlich mit Kollegin Olga Peretyatko, deren rote Satinrobe alle Blicke auf sich zog. Viele Damen der Gesellschaft griffen heuer in der Mehrzahl zu erlesenen Rot-Tönen.

Internationale Gäste

Zu den prominenten Teilnehmern aus der Welt der Klassik zählten Juan Diego Florez, Sorjana Kushpler, Maddalena del Gobbo, Ildiko Raimondi und Daniela Fally, Rudolf Buchbinder und Yuja Wang. Gekommen waren außerdem u.a. die Minister Gernot Blümel (ÖVP) und Hartwig Löger (ÖVP), die Mimen Sunnyi Melles, Cornelius Obonya, Christian Spatzek sowie Harald und Daniel Serafin.

Diashow Ball der Wiener Philharmoniker 2019 © APA/GEORG HOCHMUTH Opernball-Organisatorin Maria Großbauer und ihr Mann Andreas Großbauer beim Tanzen nach der Eröffnung des Balls der Wiener Philharmoniker am Donnerstag © APA/GEORG HOCHMUTH Madeleine Rohla-Strauss und Harald Mahrer © APA/GEORG HOCHMUTH Sopranistin Anna Netrebko und Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer © APA/GEORG HOCHMUTH Schauspielerin Sunnyi Melles mit Begleitung bei der Eröffnung des Balls der Wiener Philharmoniker © APA/GEORG HOCHMUTH Kanzleramtsminister Gernot Blümel und seine Freundin Clivia Treidl © APA/GEORG HOCHMUTH Debütantin 1 / 6

× Ball der Wiener Philharmoniker 2019

Auch der Opernball war vertreten: Die ehemalige Organisatorin Desiree Treichl-Stürgkh und ihre aktuelle Kollegin Maria Großbauer gaben sich die Ehre. Unter den Gästen aus der Politik wurden noch Othmar (ÖVP) und seine Frau Christa sowie die hochschwangere Beate Meinl-Reisinger (NEOS) gesichtet.