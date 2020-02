Oscars 2020: Best und Worst dressed

Nicht alles, was glänzt, ist Style-Gold. Bei der hochkarätigsten Award-Show des Jahres wird immer wieder aufs Neue bewiesen, dass Geschmackssicherheit auch in den höchsten Budgetsphären nicht unbedingt gegeben sein muss. Auch heuer schossen so manche Modekreative über das Ziel hinaus und verpassten den VIPs Kleider zum Wegschauen.

Aber beginnen wir bei den Highlights: Silberne Glamour-Styles mit Fokus auf klare Silhouetten gehörten zum Red-Carpet-Trend der diesjährigen Oscar-Verleihung. Besonders raffiniert bei Scarlet Johansson in Oscar de la Renta und Renée Zellweger in Armani Privé. Charlize Theron gab die dramatische Red-Carpet-Diva in einer Traumrobe von Dior Couture. Auch Natalie Portman entschied sich für eine Kreation von Diors Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri und machte ein feministisches Statement aus ihrem Look: Namen jener Regisseurinnen, die bei den Nominierungen den Kürzeren zogen, zierten ihr Cape. Schon jetzt eine Stilikone: Billie Eilish in einem lässigen Trademark-Look von Chanel.

Den Modevogel des Abends schoss Kristen Wiig ab: Ihr rotes Volant-Kleid von Valentino wurde online schnell zu einem Lasagne-Meme verarbeitet. Auf der Flop-Liste landete heuer auch Salma Hayek in einer uninspirierten Gucci-Robe und Rooney Mara in einem Spitzenalbtraum von Alexander McQueen. Ihren Stylisten sollte auch Blac Chyna feuern, der die ungeschriebenen Dresscode-Gesetze der Oscars missachtete: Sie zeigte eindeutig zu viel Bein und zu viel Dekolleté. Auch Model Molly Sims tappte in diese Flop-Falle: Leider nein!

