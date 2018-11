Kardashians verkleideten sich als Dessous-Engerl

Heuer haben sich die Reality-Schwester selbst übertroffen. Die Kardashians ließen sich vom Wäschehersteller Victoria's Secret Laufsteg-Outfits inklusive Flügel schicken und gaben ein sexy Model-Quintett. Eine von den Schwestern - Topmodel Kendall Jenner - konnte bei dieser Halloween-Einlage auf ihre Erfahrung als Dessous-Engel zurückgreifen, da sie bereits seit 2016 für Victoria's Secret Unterwäsche vorführt.

Kim Kardashian postete ihren knappen Halloween-Look auf Instagram und gewährte Backstage-Eindrücke. Die Kostümierung wurde auch als sexy Clip für die Nachwelt dokumentiert.

So hält Kim sich fit

Für diesen Auftritt hat Kim lange trainiert. An sechs Tagen der Woche arbeitet Kim für ihren Hammer-Körper. Mit der Trainerin Melissa Alcantara wird täglich um 6 Uhr in der Früh Sport betrieben. Sie boxt, stärkt ihre Muskulatur (Gewichtetraining) und absolviert ein Herz-Kreislauf-Training. Am manchen Tagen sind es sogar drei Einheiten Sport.

Bei der Ernährung achtet sie auf Clean Eating und Low Carb - also landen fast ausschließlich unverarbeitete, frische Lebensmittel auf dem Teller. Weiters verzichtet sie weitgehend auf Kohlenhydrate.