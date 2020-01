J.Lo: Von Worst Dressed zu Wow!

In Haute Couture gehüllt strahlte Jennifer Lopez bei den Critics' Choice Awards die Schmach ihres letztwöchigen Flops bei den Golden Globes weg. Die 50-Jährige wählte eine figurbetonte Robe von George Hobeiko und zeigte der ganzen Welt, dass sich Disziplin und viel Training auszahlen. Ein schlichtweg makelloser Auftritt, der sie ganz nach vorne auf die Liste der Best Dressed katapultierte. Doch leider gab es Abseits des Red Carpet nur wenig Grund zum Jubel. Lopez war für einen Award in der Kategorie der besten Nebendarstellerin (für ihre Rolle in "Hustlers") nominiert, ging aber leer aus.

© Getty Images / WireImages

Zum Vergleich: J.Lo's monströses Valentino-Kleid bei den Golden Globes

© Getty Images / NBCUniversal

Glamour-Auftritt

Auch von hinten ein echtes Highlight: Ein seidenfeiner Hauch von Nichts brachte Lopez' Rücken zum Glam-Hingucker. Ihre Mähne wurde im Sixties-Stil nach hinten frisiert und verlieh dem Look Retro-Charme. Schmuck von Harry Winston (über 100 Karat!) komplettierte den Glamour-Look.

© Getty Images / WireImages

