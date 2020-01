Herzogin Kate: Volksnah in einem 20-Euro-Kleid

Am Mittwoch besuchten Herzogin Kate und Gatte Prinz William das englische Städchen Bradford. Für ihren ersten Auftritt seit der Royals-Krise rund um den Rücktritt von Meghan und Harry wählte die 38-Jährige einen leistbaren Look von der Stange. Kate bezauberte in einem langen Blusenkleid mit Hahnentritt und Schluppe. Der Look kostet sage und schreibe 19,99 und ist bei Zara erhältlich. Ursprünglich war das Kleid mit 89 Euro bepreist, nun ist ein Sale-Highlight mit royaler Auszeichnung.

© Getty Images

© Getty Images

Klasse Look

Herzogin Kate komplettierte den Look mit schwarzen Pumps, einer Tote-Bag und großen Ohrringen. Beim Styling setzte sie auf große Locken im für sie typischen Blow-Out-Look. Beim Make-up betonte sie - wie immer - ihre Augen mit Lidstrich und markanten Augenbrauen. Elegant und charmant! Kate ist und bleibt ein royaler Style-Fels in der Brandung.