Heidi Klums Hochzeits-Style jetzt im Sale

Das Rästselraten um Heidi Klums Brautkleid wurde gestern gelüftet. Die Modelmama beauftragte das Berliner Label Kaviar Gauche mit der Anfertigung ihrer Hochzeitsrobe. In einem opulenten Robe mit Puffärmeln gab die 46-Jährige ihrem Tom das Jawort. Nachdem das Kleid nicht von der Stange war, müssen sich Bräute in spe, die im Heidi-Look vor den Traualtar treten wollen, wohl an die Designerinnen wenden und sich die Kreation maßanfertigen lassen.

Pre-Wedding-Dress jetzt im Sale

Im Zuge der Wedding-Feierlichkeiten auf Capri schlüpfte Heidi in mehrere Träume in Weiß. So trug sie bei der Pre-Party am Freitag ein Spitzenkleid von Alessandra Rich. Das Kleid aus der aktuellen Ready-to-Wear-Kollektion der Designerin ist jetzt sogar im Sale! Via Farfetch gibt es den Look um 3358 Euro statt um 4197 Euro. Auf Mytheresa gab es das Kleid noch günstiger zu kaufen (um 1275 Euro), doch leider ist das schöne Stück dort bereits ausverkauft.

© Screenshot Farfetch