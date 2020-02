Gekommen um zu bleiben

Bei diesem Schuh treffen gleich mehrere Trends aufeinander: Flechtwerk, ein nach innen gebogener Stilettoabsatz und ein ganz besonderes Slingback-Element an der Ferse. Mit einem geknotetem Tuch wird der Pump am Fuß fixiert. Das versprüht Vintage-Vibrations und macht so richtig Lust auf Sommer. Die Farbkombi aus Navyblau, Rot und Weiß eignet sich hervorragend für die Frühlingsgarderobe. Style-Bonus: Slingbacks bleiben auch heuer einer der größten Schuhtrends!

Von Tamaris, um 69,95 Euro link

© Tamaris