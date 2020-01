Das ist der Red-Carpet-Trend 2020

Off-Shoulder, ärmellos und Cold-Shoulders: Am Red Carpet bei den Golden Globes am Sonntagabend standen asymmetrische Roben hoch im Kurs. Von Nicole Kidman über Margot Robbie bis hin zur Trophäen-Abräumerin Reneé Zellweger waren nackte Schultern die Trend-Stars des Abends. Verspielte Details wie bei Michelle Williams und Charlize Theron sorgten für ein Extra an Couture-Glam. Nur bei einer hat das nicht ganz so geklappt, wie gewünscht: Jennifer Lopez schoss mit ihrer Valentino-Robe den Modevogel ab. Flop!

Diashow Red Carpet © Getty Images / NBCUniversal Jennifer Aniston © NBCUniversal / Getty Images Shailene Woodley © NBCUniversal / Getty Images Renee Zellweger © NBCUniversal / Getty Images Scarlett Johansson © NBCUniversal / Getty Images Greta Gerwig © NBCUniversal / Getty Images Hellen Mirren © Getty Images / NBCUniversal Zoë Kravitz © Getty Images / NBCUniversal Nicole Kidman © Getty Images / NBCUniversal Taylor Swift © Getty Images / NBCUniversal © Getty Images / NBCUniversal Sienna Miller © Getty Images / NBCUniversal Noami Watts © Getty Images / NBCUniversal Margot Robbie © Getty Images / NBCUniversal Charlize Theron © Getty Images / NBCUniversal Jennifer Lopez © NBCUniversal / Getty Images Joey King © Getty Images / NBCUniversal Sofia Vergara © Getty Images / NBCUniversal Michelle Williams © Getty Images / NBCUniversal Christina Applegate © Getty Images / NBCUniversal Billie Porter © Getty Images / NBCUniversal Olivia Colman 1 / 21

Die Gewinner

Der Golden Globe für das beste Filmdrama geht in diesem Jahr an den Kriegsfilm "1917". Gleich drei Auszeichnungen gab es für "Once Upon a Time in Hollywood" von Quentin Tarantino. Gleich zwei Auszeichnungen gab es auch für "Rocketman" über das Leben des Sängers Elton John: Der Brite Taron Egerton gewann den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in der Sparte Komödie/Musical - und Elton John selbst wurde für den besten Filmsong geehrt.

Die amerikanische Schauspielerin Renee Zellweger freute sich über den Golden Globe als beste Schauspielerin in dem Drama "Judy" über die Schauspielikone und Sängerin Judy Garland. Bei den Männern gewann der US-Amerikaner Joaquin Phoenix (45) für seine Rolle in dem düsteren Thriller "Joker" den Globe als bester Dramadarsteller. Für ihre Darstellung von Queen Elizabeth II. in der Serie "The Crown" nahm die Britin Olivia Colman die Auszeichnung als beste Fernsehdramaschauspielerin entgegen. In der Comedy-Kategorie wurde die britische Produktion "Fleabag" zur besten Serie gekürt; für deren Autorin Phoebe Waller-Bridge gab es auch den Preis als beste Comedyhauptdarstellerin. Beste Miniserie wurde das US-amerikanisch-britische Atomkatastrophendrama "Chernobyl".