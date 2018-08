Auch Royals zeigen Haut

Am Dienstag überraschte Herzogin Meghan mit einem ultrakurzen Look, der alle Blicke auf ihre Beine lenkte. Die frischgebackene Herzogin verzichtete auch auf Strüpfe - an sich ein Verstoß gegen die Kleidervorschrift des Hauses Windsor. Die Queen sieht es nicht gerne, wenn Mitglieder des Adels zu viel Haut zeigen. Sie selbst hat sich stets an diese Regeln gehalten und zeigte niemals nackte Schulter ohne Oberschenkel.

Die Queen und Queen Mum im Jahr 1972

© Hulton Royals Collection

Style-Check

Doch die Zeiten haben sich geändert und so auch die Einstellung der Queen. Sie drückt sie ein Auge zu, wenn Kate oder Meghan zu einem freizügigeren Look greifen. Auch wenn die Damen etwas Haut zeigen, halten sie es stets geschmackvoll und sophisticated. Vorgemacht hat es Style-Ikone Diana. Klicken Sie sich durch:



Diashow Royals zeigen Haut © Getty Images © Getty Images © Getty Images Meghan vor ihrer Zeit als Herzogin © Getty Meghan vor ihrer Zeit als Herzogin © Getty Meghan vor ihrer Zeit als Herzogin © Getty Meghan vor ihrer Zeit als Herzogin © Getty Meghan vor ihrer Zeit als Herzogin © Getty Images © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty 1 / 17