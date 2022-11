Exklusive Influencer inspired Fashion, Nails & Brows, Barber, DJ Sounds, Wine Tasting – plus die Chance, ein tolles Umstyling im Wert von 300 Euro zu gewinnen: Die P&C „Special Days“ garantieren ein Lifestyle-Erlebnis der Extraklasse.

Fixtermin für Fashion- und Lifestyle-Fans: Am 11. und 12. November eröffnet Peek & Cloppenburg die Wintersaison mit einem ganz besonderen Shopping Event. In der Filiale auf der Mariahilfer Straße. Bei den SPECIAL DAYS am Freitag und Samstag gibt es jede Menge exklusive Pop-up Highlights zu erleben: P&C präsentiert die erste eigene Kollektion von Model & Influencerin Ann-Kathrin Götze – eine streng limitierte Kollektion minimalistischer Pieces in einem Mix aus Casual & Chic.

Im Onlineshop sind die begehrten Teile bereits ab 9. November 20 Uhr erhältlich, bei den SPECIAL DAYS am 11. & 12. November gibt es die Möglichkeit zur Personalisierung.

Fashionistas fürfen sich außerdem auf exklusive Pop-ups von Trendlabels freuen.

Top-Tipp: Wer am SPECIAL DAYS Gewinnspiel teilnimmt kann mit etwas Glück ein P&C-Umstyling im Wert von € 300 gewinnen!

Weitere spannende Erlebniswelten: In der Brow Bar von Alma Milcic und Jake*s Nail Lounge by REQURD werden perfekte Augenbrauen und Nägel gestyled. Für Inspiration sorgen ein Wine Tasting mit Winzerin Fanny Salomon, eine Stitching Station, Blumen von We Are Flowergirls, Schmuck von Collection by Katharina, DJ Sounds, ein Barber und vieles mehr.

© P&C P&C Exclusive Collection © KKhoss © Alma Milcic Brow and Lash Artist © Katharina Gross © Florence Stoiber

Sei dabei, bei den Peek & Cloppenburg Special Days

P&C-Weltstadthaus

Mariahilfer Straße 26-30, 1070 Wien

Freitag, 11. November 10-20 Uhr & Samstag 12. November 10-18 Uhr

