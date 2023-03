Neue Styles, Nails & Brows, Barber, DJ Sounds und Influencer-Meet-up – plus die Chance, ein tolles Umstyling inklusive P&C-Gutschein im Wert von € 300 zu gewinnen: Die P&C „Special Days“ garantieren ein Lifestyle-Erlebnis der Extraklasse. Am 11. März bei P&C in der Mariahilfer Straße und am 25. März in der Kärntner Straße. Zwei Termine also, die im Kalender der Fashionistas nicht fehlen dürfen!

