Die neuen Kollektionen von Thomas Sabo stehen ganz im Zeichen der Natur. Passend zur kommenden Sommerzeit liegt der Fokus auf den Farben des Wassers und der Schönheit des Meeres.

Das Meer als Inspiration

Die Sommerkollektion 2022 von Thomas Sabo entführt in poetische Meereswelten. Gezeichnet von der Faszination des Ozeans zeigt die Kollektion mit dem Titel Ocean Vibes maritime Motive und schwungvoll dynamische Designs in 3D-Optik, die an die Kraft des Meeres und die Freiheit der Natur erinnern. Handgesetzte Steine in Aquafarben von weiß bis dunkelblau erinnern an schäumende Wellen und fangen die Farben des Meers ein. Motive wie der bewegliche Taucher oder der wellenreitende Delfin in Sterlingsilber versprühen Sommerlaune und spiegeln die Vielfalt des Ozeans wieder.

© Thomas Sabo ×

Sommerliche Charms

Sommerlich und maritim zeigt sich auch die aktuelle Kollektion der Charms von Thomas Sabo. Inspiriert von der Welt des Ozeans stehen auch die Anhänger aus Sterlingsilber oder Gelbgold ganz im Zeichen des Meeres. Muscheln, Schildkröten, Seepferdchen oder das Tauchermotiv dienen als Begleiter für unbeschwerte Sommertage und verleihen den aktuellen Sommerlooks eine individuelle Note. Ergänzt wird die Kollektion aus filigranen Armbändern, Fußkettchen, Ketten, Ringen und Ohrringen mit Schmuckstücken in den Farben des Meeres, wie Perlmutt, Türkis und Dunkelblau.

© Thomas Sabo ×

Tigerauge und Türkis schenken Kraft

Auch die Neuheiten der Kollektionsserie Rebel at Heart widmen sich ganz der kraftvollen Schönheit der Natur und präsentieren eine Hommage an die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Amulett-inspirierte Designs und ornamentale Ringe in den energiegeladenen Steinfarben Tigerauge und Türkis symbolisieren die kraftvolle Symbiose zwischen der Stärke der Träger:innen und der Ursprünglichkeit der Natur und erinnern an die Tradition von Glücksarmbändern.

Inspiriert ist diese Herangehensweise – Schmuck, in Verbindung mit Steinfarben–von Kulturen weltweit: Tigerauge soll, scharfsinnig wie das Auge eines Tigers, seine Träger:innen beschützen und steht für eine dynamische Energie der Stärke. Türkis hat vor allem bei Kulturen der Native Americans seinen Ursprung.

© Thomas Sabo ×

Perlen zum Muttertag

Den Muttertag 2022 zelebriert Thomas Sabo mit einem Schmuckklassiker: der zeitlosen Perle, die im Zusammenspiel mit funkelnden Schmucksteinen und leicht geschwärztem 925er Sterlingsilber zum wunderschönen Geschenk wird. Die stilvoll gegensätzlichen Elemente der Stücke stehen für das Zusammenspiel zwischen Zeitlosigkeit und Moderne.

© Thomas Sabo ×

Das 1984 von Thomas Sabo gegründete Unternehmen erlangte in der vierzigjährigen Bestehensgeschichte globale Bekanntheit und listet seine Kollektionen aktuell in mehr als 70 Ländern weltweit. Neben Schmuckkollektionen aus Sterlingsilber, designt und vertreibt das gründergeführte Unternehmen auch Uhren und Sonnenbrillen.

Die gesamte Kollektion und Neuheiten unter www.thomassabo.com